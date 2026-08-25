22.000 elektrikli otomobil test edildi, herkesi şaşırtan gerçek ortaya çıktı
Elektrikli otomobillerin pil ömrü, en çok tartışılan konulardan biri. Toplam 22.000 araç üzerinde yapılan kapsamlı bir test, hızlı şarjın pil ömrü üzerindeki etkisini gözler önüne serdi.
Elektrikli otomobiller yaygınlaşırken, kafasında soru işaretleri olan milyonlarca insan var. Özellikle pil ömrü ve menzil en çok tartışılan konulardan. Tam da bu tartışmaların ortasında Geotab, 22.000 araçtan oluşan ciddi bir araştırma yaptı ve ilginç bir sonuca ulaştı.
Son dönemde Çinli üreticiler başta olmak üzere otomobil devleri, menzil sorununun tam olarak önüne geçemese de şarjın hızlı dolması için ciddi hamlelerde bulundu.
Hızlı şarj teknolojileri de bunlardan biri. Şu an hemen hemen pek çok yeni elektrikli otomobil, yarım saat içinde yüzde 80 seviyelerine ulaşabiliyor. Öyle ki bazı araçlarda süre, daha da kısalıyor.