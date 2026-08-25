22.000 elektrikli otomobil test edildi, herkesi şaşırtan gerçek ortaya çıktı

Elektrikli otomobiller yaygınlaşırken, kafasında soru işaretleri olan milyonlarca insan var. Özellikle pil ömrü ve menzil en çok tartışılan konulardan. Tam da bu tartışmaların ortasında Geotab, 22.000 araçtan oluşan ciddi bir araştırma yaptı ve ilginç bir sonuca ulaştı.