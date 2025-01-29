250 bin TL taşıt kredisinin 12, 24, 36 ve 48 ay vadeli aylık ve toplam geri ödemesi ne kadar?
TCMB’nin faiz indirimlerinin ardından otomobil almak isteyenler de en düşük faizli taşıt kredisi oranlarını merak ediyor. Bankalara bakıldığında otomobil kredisi faizlerinde sınırlı da olsa düşüş var. Peki 250 bin TL kredinin 12'den 48 ay vadeye kadar faiz oranları ve geri ödemesi nasıl? İşte detaylar...
Merkez Bankası'nın faiz indirimleri araba almak isteyenler için de umut oldu. Aralık ve ocak ayında toplam 500 baz puanlık faiz indiriminin ardından politika faizi yüzde 45 seviyesine geriledi. Merkez Bankası'nın faiz indirim kararının ardından gözler taşıt kredilerine çevrildi.
VADEYE GÖRE FARKLI ORANLAR
Tüketiciler en düşük oranlı taşıt kredisi oranlarını merak ediyor. Türkiye Gazetesi'nde yer alan habere göre bankalar tarafından sunulan taşıt kredilerinde sınırlı da olsa gerileme yaşanıyor. Ancak özellikle vadeye göre faiz oranlarında da değişiklikler ve farklı ödeme tabloları dikkat çekiyor.
250 BİN TL KREDİNİN 12 AY VADELİ AYLIK VE TOPLAM GERİ ÖDEMESİ NE KADAR?
12 ay vade ile en düşük taşıt kredisi ING Bank tarafından yüzde 3,74 ile sunuluyor.
250 bin TL kredi için;
* Aylık taksit: 27 bin 987 TL
* Toplam geri ödeme: 337 bin 422 TL