250 bin TL taşıt kredisinin 12, 24, 36 ve 48 ay vadeli aylık ve toplam geri ödemesi ne kadar?

250 BİN TL KREDİNİN 12 AY VADELİ AYLIK VE TOPLAM GERİ ÖDEMESİ NE KADAR?

12 ay vade ile en düşük taşıt kredisi ING Bank tarafından yüzde 3,74 ile sunuluyor.

250 bin TL kredi için;

* Aylık taksit: 27 bin 987 TL

* Toplam geri ödeme: 337 bin 422 TL