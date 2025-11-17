27 yıllık dönem resmen bitti! Türkiye’de yok satan otomobilin üretimi durduruldu
Bir dönemdir gündemde olan Ford iddiaları gerçek çıktı. Markanın popüler ve ikonik modellerinden birinin üretiminin duracağı iddia edilmişti. Ve son modelin de üretimiyle birlikte aracın son modeli üretildi ve sona erdirildi.
Otomobil pazarında firmaların yeni trendlere alışması gerekiyor. Özellikle elektrikli ve SUV modellere ilgi artarken, üreticilerin de bu formatta ürünler geliştirmesi gerekiyor.
ABD merkezli otomobil devi Ford, her ne kadar satışlarında iyi konumda olsa da bu trendlere ayak uydurmak zorunda kalan bir başka isim oldu.
Firmanın ülkemizde de satılan ikonik modellerinden birinin üretimi, son modelin de üretilmesiyle birlikte sonlandırıldı.