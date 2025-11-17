  1. Ekonomim
  2. Foto Galeri
  3. Otomotiv
  4. 27 yıllık dönem resmen bitti! Türkiye’de yok satan otomobilin üretimi durduruldu

27 yıllık dönem resmen bitti! Türkiye’de yok satan otomobilin üretimi durduruldu

Bir dönemdir gündemde olan Ford iddiaları gerçek çıktı. Markanın popüler ve ikonik modellerinden birinin üretiminin duracağı iddia edilmişti. Ve son modelin de üretimiyle birlikte aracın son modeli üretildi ve sona erdirildi.

27 yıllık dönem resmen bitti! Türkiye’de yok satan otomobilin üretimi durduruldu - Sayfa 1

Otomobil pazarında firmaların yeni trendlere alışması gerekiyor. Özellikle elektrikli ve SUV modellere ilgi artarken, üreticilerin de bu formatta ürünler geliştirmesi gerekiyor. 

1 | 8
27 yıllık dönem resmen bitti! Türkiye’de yok satan otomobilin üretimi durduruldu - Sayfa 2

ABD merkezli otomobil devi Ford, her ne kadar satışlarında iyi konumda olsa da bu trendlere ayak uydurmak zorunda kalan bir başka isim oldu. 

2 | 8
27 yıllık dönem resmen bitti! Türkiye’de yok satan otomobilin üretimi durduruldu - Sayfa 3

Firmanın ülkemizde de satılan ikonik modellerinden birinin üretimi, son modelin de üretilmesiyle birlikte sonlandırıldı.

3 | 8
27 yıllık dönem resmen bitti! Türkiye’de yok satan otomobilin üretimi durduruldu - Sayfa 4

Şimdiye kadar 12 milyon satış hacmine sahip olan Ford Focus, Türkiye pazarında da orta segmentte çok satan modellerden biriydi.

4 | 8