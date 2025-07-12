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28 yıllık galericiden 10 otomobil önerisi ; 950.000 TL – 1.100.000 TL bütçeyle satın alınabiliyor

Kısıtlı bütçeyle satın alınabilecek 10 otomobili 28 yıllık gazeteci listeledi.

28 yıllık galericiden 10 otomobil önerisi ; 950.000 TL – 1.100.000 TL bütçeyle satın alınabiliyor - Sayfa 1

Masrafsız araçların popüler olduğu dönemde otomobil önerileri dikkat çekiyor. Araç sahipleri kendi araçlarını değiştirerek daha sorunsuz otomobillere yönelmeye başladı.

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28 yıllık galericiden 10 otomobil önerisi ; 950.000 TL – 1.100.000 TL bütçeyle satın alınabiliyor - Sayfa 2

Sorunsuzluk ve masrafsızlık denildiğinde akla ilk gelen Japon devleri önerilerin de başında geliyor.

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28 yıllık galericiden 10 otomobil önerisi ; 950.000 TL – 1.100.000 TL bütçeyle satın alınabiliyor - Sayfa 3

950 BİN TL BÜTÇEYLE SATIN ALINABİLİYOR

28 yıllık galerici Ertan Candan 950.000 TL ile 1.100.000 TL satın alınabilecek mantıklı otomobilleri sıraladı:

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28 yıllık galericiden 10 otomobil önerisi ; 950.000 TL – 1.100.000 TL bütçeyle satın alınabiliyor - Sayfa 4

2011 – 2012 MODEL VOLKSWAGEN PASSAT B7

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