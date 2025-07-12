28 yıllık galericiden 10 otomobil önerisi ; 950.000 TL – 1.100.000 TL bütçeyle satın alınabiliyor
Kısıtlı bütçeyle satın alınabilecek 10 otomobili 28 yıllık gazeteci listeledi.
Masrafsız araçların popüler olduğu dönemde otomobil önerileri dikkat çekiyor. Araç sahipleri kendi araçlarını değiştirerek daha sorunsuz otomobillere yönelmeye başladı.
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Sorunsuzluk ve masrafsızlık denildiğinde akla ilk gelen Japon devleri önerilerin de başında geliyor.
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950 BİN TL BÜTÇEYLE SATIN ALINABİLİYOR
28 yıllık galerici Ertan Candan 950.000 TL ile 1.100.000 TL satın alınabilecek mantıklı otomobilleri sıraladı:
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