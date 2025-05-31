28 yıllık pompacı araç sahipleri ‘bilmiyor’ diyerek benzin alınacak saatleri açıkladı
Akaryakıt istasyonlarında 7/24 satılan bezin, motorin ve LPG'yi satın almak için belirli saatler varmış.
Araçlarının motor/mekanik aksamına önem veren otomobil sahipleri yakıt almak için doğru zamanın ne olduğunu merak ediyor.
Akaryakıt istasyonu çalışanları tarafından sürekli konu hakkında bilgi paylaşımları yapılsa detaylar bazen unutulabiliyor.
28 yıldır akaryakıt istasyonunda pompacı olarak çalışan Samet, araç sahiplerinin sabahın erken saatleri, akşam ya da gece akaryakıt alınması gerektiğini söylüyor.