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  4. 28 yıllık pompacı araç sahipleri ‘bilmiyor’ diyerek benzin alınacak saatleri açıkladı

28 yıllık pompacı araç sahipleri ‘bilmiyor’ diyerek benzin alınacak saatleri açıkladı

Akaryakıt istasyonlarında 7/24 satılan bezin, motorin ve LPG'yi satın almak için belirli saatler varmış.

28 yıllık pompacı araç sahipleri ‘bilmiyor’ diyerek benzin alınacak saatleri açıkladı - Sayfa 1

Araçlarının motor/mekanik aksamına önem veren otomobil sahipleri yakıt almak için doğru zamanın ne olduğunu merak ediyor.

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28 yıllık pompacı araç sahipleri ‘bilmiyor’ diyerek benzin alınacak saatleri açıkladı - Sayfa 2

Akaryakıt istasyonu çalışanları tarafından sürekli konu hakkında bilgi paylaşımları yapılsa detaylar bazen unutulabiliyor.

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28 yıllık pompacı araç sahipleri ‘bilmiyor’ diyerek benzin alınacak saatleri açıkladı - Sayfa 3

28 yıldır akaryakıt istasyonunda pompacı olarak çalışan Samet, araç sahiplerinin sabahın erken saatleri, akşam ya da gece akaryakıt alınması gerektiğini söylüyor.

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28 yıllık pompacı araç sahipleri ‘bilmiyor’ diyerek benzin alınacak saatleri açıkladı - Sayfa 4

Samet bunun nedenini ise soğuk ve serin havalarda benzinin daha ağır durumda olacağını bu nedenle görünenden daha fazla benzin alınabileceği olarak açıklıyor.

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