29 yıllık otomotiv mühendisi açıkladı: Yakıt cimrisi 15 hibrit model belli oldu
Hayatının büyük bölümü dev şirketlerde geçiren 29 yıllık otomotiv mühendisi Eray Alpgan, son yıllarda hibrit modeller üzerinde yaptığı çalışmalarda sona geldi. Alpgan'a göre, yakıt cimrisi ve tasarruf delisi 15 hibrit model şöyle oluştu
Hibrit otomobiller hem geleneksel bir yanmalı motor hem de en az bir elektrik motoru barındırır. Çoğunlukla daha düşük hızlarda sürüş ve rölanti gibi daha düşük güç işlevleri için kullanılan bir bataryada enerji depolarlar. Araçlar daha fazla beygir gücü gerektiğinde otomatik olarak yanmalı motora geçer. Bütünüyle elektrikli araçların aksine, tüm hibritlerin bir duvar prizine veya şarj istasyonuna takılması gerekmez çünkü sürüş sırasında elektriği kendileri üretirler.
Şarj süresindeki zaman kaybına katlanamayan pek çok kişi bu nedenle hibrit modelleri tercih eder. Son zamanlarda yaygınlığı giderek artan hibrit otomobillerin ise yakıt konusunda en cimrisi Eray Alpgan'ın araştırmalarına göre belli oldu. İşte tasarrufta çıtayı arşa çıkaran 15 hibrit model:
15. 2025 Toyota Camry HEV FF LE
- Toplam yakıt tüketimi: 51 mil/galon
--- Şehir içi yollar: 53 mpg
--- Otoyollar: 50 mpg
- Motor: 2,5 L, 4 silindir
- Vites değiştirme: Otomatik (AV-S6)