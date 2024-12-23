29 yıllık otomotiv mühendisi açıkladı: Yakıt cimrisi 15 hibrit model belli oldu

Hibrit otomobiller hem geleneksel bir yanmalı motor hem de en az bir elektrik motoru barındırır. Çoğunlukla daha düşük hızlarda sürüş ve rölanti gibi daha düşük güç işlevleri için kullanılan bir bataryada enerji depolarlar. Araçlar daha fazla beygir gücü gerektiğinde otomatik olarak yanmalı motora geçer. Bütünüyle elektrikli araçların aksine, tüm hibritlerin bir duvar prizine veya şarj istasyonuna takılması gerekmez çünkü sürüş sırasında elektriği kendileri üretirler.



