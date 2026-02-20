  1. Ekonomim
  2. Foto Galeri
  3. Otomotiv
  4. 3 dev otomobil üreticisi Türkiye’ye giriş yaptı, fiyatı görenler şoke oldu

3 dev otomobil üreticisi Türkiye’ye giriş yaptı, fiyatı görenler şoke oldu

Dünyanın önde gelen otomobil devleri, Türkiye pazarına birçok ikonik modeliyle giriş yaptı. Fakat fiyatı gören vatandaşlar, adeta hayal kırıklığına uğradı.

3 dev otomobil üreticisi Türkiye’ye giriş yaptı, fiyatı görenler şoke oldu - Sayfa 1

Otomobil pazarının sakin bir dönemden geçtiği Türkiye pazarına üç yeni otomobil markası dahil oldu. 

1 | 9
3 dev otomobil üreticisi Türkiye’ye giriş yaptı, fiyatı görenler şoke oldu - Sayfa 2

Amerikan devleri Chevrolet, GMC ve Cadillac resmen ülkemize girerken, araçlardaki fiyatlandırma ise vatandaşı hayal kırıklığına uğrattı.

2 | 9
3 dev otomobil üreticisi Türkiye’ye giriş yaptı, fiyatı görenler şoke oldu - Sayfa 3

Bir dönem yollarımızda sıkça gördüğümüz ancak daha sonra pazardan çekilme kararı alan Chevrolet, GMC ve Cadillac markalarıyla birlikte Türkiye’ye geri döndü. 

3 | 9
3 dev otomobil üreticisi Türkiye’ye giriş yaptı, fiyatı görenler şoke oldu - Sayfa 4

Ancak yüksek vergi dilimleri ve ithalat maliyetleri, bu araçları sadece "ultra lüks" segmentteki niş bir kitlenin ulaşabileceği bir noktaya taşıdı.

4 | 9