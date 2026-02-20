3 dev otomobil üreticisi Türkiye’ye giriş yaptı, fiyatı görenler şoke oldu
Dünyanın önde gelen otomobil devleri, Türkiye pazarına birçok ikonik modeliyle giriş yaptı. Fakat fiyatı gören vatandaşlar, adeta hayal kırıklığına uğradı.
Otomobil pazarının sakin bir dönemden geçtiği Türkiye pazarına üç yeni otomobil markası dahil oldu.
Amerikan devleri Chevrolet, GMC ve Cadillac resmen ülkemize girerken, araçlardaki fiyatlandırma ise vatandaşı hayal kırıklığına uğrattı.
Bir dönem yollarımızda sıkça gördüğümüz ancak daha sonra pazardan çekilme kararı alan Chevrolet, GMC ve Cadillac markalarıyla birlikte Türkiye’ye geri döndü.