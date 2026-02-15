3 Otomobil üreticisine Trump şoku! İflasın eşiğine geldi, binlerce kişi işsiz kalacak

Elektrikli otomobillere ilgi artarken, içten yanmalı motora sahip araç üreten firmalar için de korkulan olmaya başladı. Özellikle Trump'ın teşvikleri ve gümrük vergileriyle ilgili kararları birçok firmayı etkiledi. Öyle ki bir otomobil devi, artık iflasın eşiğine kadar geldi. İşte detaylar...