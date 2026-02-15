  1. Ekonomim
3 Otomobil üreticisine Trump şoku! İflasın eşiğine geldi, binlerce kişi işsiz kalacak

Trump’ın ek gümrük vergileri birçok otomobil üreticisini zor durumda bıraktı. Bununla birlikte üç otomobil şirketini bünyesinde barındıran Stellantis ise eriyip gidiyor. Yaşanan son gelişmeler, Trump’ın kararları sonrası otomobil devini iflasın eşiğine kadar getirdi.

Elektrikli otomobillere ilgi artarken, içten yanmalı motora sahip araç üreten firmalar için de korkulan olmaya başladı. Özellikle Trump'ın teşvikleri ve gümrük vergileriyle ilgili kararları birçok firmayı etkiledi. Öyle ki bir otomobil devi, artık iflasın eşiğine kadar geldi. İşte detaylar...

Jeep, Ram ve Chrysler gibi ABD’nin önde gelen markalarına sahip olan Hollanda merkezli otomotiv devi Stellantis’in hisseleri Cuma günü yüzde 27’ye kadar geriledi. 

Her geçen gün daha kötü bir senaryo ile karşılaşan dev şirket, iflasın kapısına kadar geldi.

Jeep’in üreticisi, elektrikli araçlara yönelik talebin tahminlerinin çok altında kalmasının ardından 22 milyar euroluk bir darbe beklediğini açıkladı. 

