30 gün trafikten men! Arabalara sonradan takılan multimedya ekranı yasak mı, cezası ne kadar?
APP plaka yasaklarının ardından cezayı duyan binlerce vatandaş, yasal plaka taktırmak için kuyruklara girmişti. Şimdi ise bir ceza da araç içine sonradan takılan ekranlarla ilgili. Peki multimedya ekranının cezası nedir, hangi türleri yasak?
Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin onayladığı ve 27 Şubat 2026'da Resmi Gazete'de yayımlanan 7574 sayılı kanun değişikliğiyle, araçlara sonradan takılan standart dışı multimedya ekranlarına 21.000 TL idari para cezası ve 30 gün trafikten men yaptırımı geldi.
APP plaka sonrası vatandaş bu kez de ekran cezasıyla panikledi. Peki araçlara sonradan takılan ekranlar yasak mı, hangileri yasak, ne kadar cezası var?
Karayolları Trafik Kanunu'nda yapılan bu yeni kural, doğrudan sürücünün dikkatini dağıtan donanımları hedef alıyor.