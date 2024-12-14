300.000 – 400.000 TL arası alınabilecek 8 araba ; Masraf çıkarmıyor sahibini üzmüyor
Araç sahibi olmak isteyenlerin yakından takip ettiği otomobil fiyatları sürekli değişiyor. Bu süreçte 300 – 400 bin TL alınabilecek mantıklı ve masrafsız 8 otomobili sizler için derledik.
Zorlu ekonomik koşullar nedeniyle vatandaşların otomobile olan erişimi yüksek oranda kısıtlandı. Araç sahibi olmak isteyenler ise enine boyuna otomobil piyasasını araştırıyor.
Vatandaşlar araç satın almadan önce uygun fiyatlı ve masrafsız olmasını talep ediyor. Hal böyle olunca da otomobil piyasasına ilişkin detaylar merak ediliyor.
300.000 – 400.000 TL ARASI MANTIKLI OTOMOBİLLER
Yayımladığı otomobil videolarıyla tanınan ve konuya ilişkin oldukça yardımcı olan pufi_duf, ikinci el piyasasında satın alınabilecek 8 otomobil marka modelini şöyle sıraladı: