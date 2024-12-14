  1. Ekonomim
  2. Foto Galeri
  3. Otomotiv
  4. 300.000 – 400.000 TL arası alınabilecek 8 araba ; Masraf çıkarmıyor sahibini üzmüyor

300.000 – 400.000 TL arası alınabilecek 8 araba ; Masraf çıkarmıyor sahibini üzmüyor

Araç sahibi olmak isteyenlerin yakından takip ettiği otomobil fiyatları sürekli değişiyor. Bu süreçte 300 – 400 bin TL alınabilecek mantıklı ve masrafsız 8 otomobili sizler için derledik.

300.000 – 400.000 TL arası alınabilecek 8 araba ; Masraf çıkarmıyor sahibini üzmüyor - Sayfa 1

Zorlu ekonomik koşullar nedeniyle vatandaşların otomobile olan erişimi yüksek oranda kısıtlandı. Araç sahibi olmak isteyenler ise enine boyuna otomobil piyasasını araştırıyor.

1 | 11
300.000 – 400.000 TL arası alınabilecek 8 araba ; Masraf çıkarmıyor sahibini üzmüyor - Sayfa 2

Vatandaşlar araç satın almadan önce uygun fiyatlı ve masrafsız olmasını talep ediyor. Hal böyle olunca da otomobil piyasasına ilişkin detaylar merak ediliyor.

2 | 11
300.000 – 400.000 TL arası alınabilecek 8 araba ; Masraf çıkarmıyor sahibini üzmüyor - Sayfa 3

300.000 – 400.000 TL ARASI MANTIKLI OTOMOBİLLER

Yayımladığı otomobil videolarıyla tanınan ve konuya ilişkin oldukça yardımcı olan pufi_duf, ikinci el piyasasında satın alınabilecek 8 otomobil marka modelini şöyle sıraladı:

3 | 11
300.000 – 400.000 TL arası alınabilecek 8 araba ; Masraf çıkarmıyor sahibini üzmüyor - Sayfa 4

FIAT LINEA 1.3 90 HP – 1.4 77 HP

4 | 11