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300.000 – 600.000 TL arası alınabilecek 19 otomobil. Masrafı az piyasası çok oluyor

Otomobil sahibi olmanın hayalini kuranların yakından takip ettiği piyasada 300.000-600.000 TL arasında satın alınabilecek 19 mantıklı otomobil

300.000 – 600.000 TL arası alınabilecek 19 otomobil. Masrafı az piyasası çok oluyor - Sayfa 1

Türkiye’de otomobil piyasası son yıllarda gittikçe durağanlaşarak gerilemeye başladı. Araç sahibi olmak isteyen vatandaşlar ise sürekli güncel piyasayı araştırıyor.

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300.000 – 600.000 TL arası alınabilecek 19 otomobil. Masrafı az piyasası çok oluyor - Sayfa 2

Takipçilerine otomobil önerileriyle yardımcı olan @pufi_duf ise 300 bin – 600 bin TL arasında satın alınabilecek mantıklı otomobilleri listeledi.

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300.000 – 600.000 TL arası alınabilecek 19 otomobil. Masrafı az piyasası çok oluyor - Sayfa 3

Piyasası hızlı olan, masrafsız satın alınabilecek 19 otomobil şöyle;

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300.000 – 600.000 TL arası alınabilecek 19 otomobil. Masrafı az piyasası çok oluyor - Sayfa 4

RENAULT CLİO SYMBOL 2,5 – 1,5 DİZEL / 1,4 BENZİN 98 BEYGİR (310 BİN TL)

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