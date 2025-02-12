300.000 – 600.000 TL arası alınabilecek 19 otomobil. Masrafı az piyasası çok oluyor
Otomobil sahibi olmanın hayalini kuranların yakından takip ettiği piyasada 300.000-600.000 TL arasında satın alınabilecek 19 mantıklı otomobil
Türkiye’de otomobil piyasası son yıllarda gittikçe durağanlaşarak gerilemeye başladı. Araç sahibi olmak isteyen vatandaşlar ise sürekli güncel piyasayı araştırıyor.
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Takipçilerine otomobil önerileriyle yardımcı olan @pufi_duf ise 300 bin – 600 bin TL arasında satın alınabilecek mantıklı otomobilleri listeledi.
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