  4. 31 yıl önce 21 milyon dolara satılmıştı! Efsanevi Jaguar garajdan çıktı; sadece 71 adet üretildi

Jaguar’ın efsanevi modellerinden Jaguar D-Type, 31 yıl sonra garajdan çıktı. 1954-1957 yılları arasında üretilen ve Le Mans 24 Hours yarışlarında üç kez üst üste zafere ulaşan bu otomobil yıllar sonra alıcısını arıyor.

Bazı otomobiller vardır ki yıllar önce ikon haline gelip yıllar sonra da adından söz ettirebiliyor.

İşte dünyanın en lüks otomobil markalarından Jaguar’ın efsanevi Jaguar D-Type otomobili de bunlardan biri.

Üretimi 1954-1957 yıllarına dayanan, o dönem düzenlenen Le Mans 24 Hours yarışlarında da üç kez zafer alan bu otomobil tarihin en ikonik araçlarından biri olarak kabul ediliyor.

Sadece 71 adet üretilen bu modelin son örneği tam 31 yıl sonra saklandığı garajdan çıkarıldı. 

