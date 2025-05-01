32 milyon dolarlık şaheser listede! Dudak uçuklatan fiyatlarıyla "dünyanın en pahalı otomobilleri"

Herkesin rüyasındaki o pahalı ve lüks otomobiller dünyada sınırlı sayıda üretiliyor ve sayılı kişiler bu araçlara binebiliyor. Hemen hemen pek çok kişi hangi arabaların ne kadarlık fiyata sahip olduğunu biliyor. Ancak son dönemde liste hem kabardı hem de yeni modeller eklendi. İşte dünyanın en pahalı otomobilleri!