32 milyon dolarlık şaheser listede! Dudak uçuklatan fiyatlarıyla "dünyanın en pahalı otomobilleri"
Otomobil dünyası son yıllarda adeta devrim niteliğinde bir dönüşüm yaşadı. Yaklaşık 15 yıl önce Bugatti Veyron’un 1 milyon doları aşan fiyatı dudak uçuklatırken, bugün bu rakamlar hiper otomobil segmentinde sıradan hale geldi. Peki en pahalı otomobiller hangileri? İşte dikkat çeken liste!
Otomobil pazarında hemen hemen her bütçeye hitap eden araçlar var. Gerçi son yıllarda artık sıfır otomobil almak bazı kişiler için hayal olurken, kullanıcılar mecburen ikinci el araçlara yöneliyor. Bir de bunun dışında “farklı dünyadan” diye nitelendirebileceğimiz lüks otomobiller var.
Herkesin rüyasındaki o pahalı ve lüks otomobiller dünyada sınırlı sayıda üretiliyor ve sayılı kişiler bu araçlara binebiliyor. Hemen hemen pek çok kişi hangi arabaların ne kadarlık fiyata sahip olduğunu biliyor. Ancak son dönemde liste hem kabardı hem de yeni modeller eklendi. İşte dünyanın en pahalı otomobilleri!
Rimac ve Pininfarina gibi markaların 2000 beygir gücünü aşan tamamen elektrikli hiper otomobilleri, yeni nesil teknolojinin ne denli ileri gittiğini gözler önüne seriyor. Öte yandan Bugatti, Koenigsegg ve Pagani gibi isimler de benzersiz tasarım ve performans anlayışlarıyla bu lüks segmentin zirvesinde yer alıyor.