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  4. 33 yıllık pompacı tavsiye etti ; Akaryakıt istasyonlarının yolunu unutturan 12 otomobil

33 yıllık pompacı tavsiye etti ; Akaryakıt istasyonlarının yolunu unutturan 12 otomobil

Günümüzde en çok tercih edilen otomobillerin başında az yakanlar geliyor. Biz de yakıt cimrisi 12 modeli sizin için derledik

33 yıllık pompacı tavsiye etti ; Akaryakıt istasyonlarının yolunu unutturan 12 otomobil - Sayfa 1

Yüksek ekonomik şartlar nedeniyle vatandaşlar daha az yakıt yakan otomobillere yöneldi. Böylece otomobil satın almak isteyenler ülkemizde satışta olan otomobilleri araştırıyor.

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33 yıllık pompacı tavsiye etti ; Akaryakıt istasyonlarının yolunu unutturan 12 otomobil - Sayfa 2

Güney Koreliler’in liste başı geldiği 12 araç sanayi ustaları tarafından da tercih edildi. 33 yıldır İstanbul Yenibosna’daki bir akaryakıt istasyonunda pompacı olarak çalışan Nihat usta şu otomobilleri tavsiye etti:

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33 yıllık pompacı tavsiye etti ; Akaryakıt istasyonlarının yolunu unutturan 12 otomobil - Sayfa 3

NOT: Araçlar fabrika verileri de kendi resmi sitelerinden derlenerek habere eklenmiştir.

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33 yıllık pompacı tavsiye etti ; Akaryakıt istasyonlarının yolunu unutturan 12 otomobil - Sayfa 4

YAKIT CİMRİSİ 12 OTOMOBİL

Kia Rio: 1.6 1.25 CVVT, Benzin, 84 HP – 4,8 litre

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