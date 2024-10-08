33 yıllık pompacı tavsiye etti ; Akaryakıt istasyonlarının yolunu unutturan 12 otomobil
Günümüzde en çok tercih edilen otomobillerin başında az yakanlar geliyor. Biz de yakıt cimrisi 12 modeli sizin için derledik
Yüksek ekonomik şartlar nedeniyle vatandaşlar daha az yakıt yakan otomobillere yöneldi. Böylece otomobil satın almak isteyenler ülkemizde satışta olan otomobilleri araştırıyor.
Güney Koreliler’in liste başı geldiği 12 araç sanayi ustaları tarafından da tercih edildi. 33 yıldır İstanbul Yenibosna’daki bir akaryakıt istasyonunda pompacı olarak çalışan Nihat usta şu otomobilleri tavsiye etti:
NOT: Araçlar fabrika verileri de kendi resmi sitelerinden derlenerek habere eklenmiştir.
YAKIT CİMRİSİ 12 OTOMOBİL
Kia Rio: 1.6 1.25 CVVT, Benzin, 84 HP – 4,8 litre