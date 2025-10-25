  1. Ekonomim
  2. Foto Galeri
  3. Otomotiv
  4. 33 yıllık sanayici Renault'un en sorunsuz 4 motorunu açıkladı! 'Almanları bile kıskandırıyor'

33 yıllık sanayici Renault'un en sorunsuz 4 motorunu açıkladı! 'Almanları bile kıskandırıyor'

Sanayide ömrünü geçiren Selami Usta, her Renault motoru aynı değildir diyerek en sorunsuz modellerini tek tek açıkladı.

33 yıllık sanayici Renault'un en sorunsuz 4 motorunu açıkladı! 'Almanları bile kıskandırıyor' - Sayfa 1

Renault hem dizelde hem atmosferikte hem turboda hem atmosferikte başarılı motorlara sahip. Türkiye'de de en çok kullanılan otomobil markası konumunda. Hem uzun ömürlü olması hem de Türkiye yollarına uyumlu olması nedeniyle otomobil almayı tercih edecekler de Renault modellerine yöneliyor. Bu noktada pek çok sanayi ustası da Renault araçlarını öneriyor. Ancak her Renault modelinin motoru aynı özellikleri barındırmıyor. Bu noktada 33 senedir sanayide görmediği araç kalmayan Selami Usta, en sorunsuz 4 Renault modelini tek tek açıkladı.

1 | 8
33 yıllık sanayici Renault'un en sorunsuz 4 motorunu açıkladı! 'Almanları bile kıskandırıyor' - Sayfa 2

Türkiye’de en çok tercih edilen otomobil markalarından biri olan Renault, hem dizel hem de benzinli motorlarda sunduğu performans ve dayanıklılıkla dikkat çekiyor. Uzun ömürlü yapısı, yedek parça erişimi ve Türkiye yollarına uygunluğu sayesinde kullanıcıların gözdesi olan marka, sanayi ustalarının da önerdiği modeller arasında ilk sıralarda yer alıyor.

2 | 8
33 yıllık sanayici Renault'un en sorunsuz 4 motorunu açıkladı! 'Almanları bile kıskandırıyor' - Sayfa 3

33 yıllık tecrübesiyle sektörde tanınan Selami Usta, bugüne kadar sayısız araçla çalıştığını belirterek, “Renault’nun bazı modelleri var ki neredeyse hiç sorun çıkarmıyor” dedi. Usta, en sorunsuz Renault modelleri arasında Symbol, Megane 2, Clio 4 ve Fluence’ı öne çıkardı.

3 | 8
33 yıllık sanayici Renault'un en sorunsuz 4 motorunu açıkladı! 'Almanları bile kıskandırıyor' - Sayfa 4

Selami Usta’ya göre bu modellerin motor yapısı, yakıt tasarrufu ve bakım maliyetleri açısından kullanıcı dostu özellikler taşıyor. Ayrıca düzenli bakım yapıldığında bu araçların 300 bin kilometreyi aşan performansını koruyabildiğini vurguladı. İşte Renault'un en sorunsuz 4 motoru:

4 | 8