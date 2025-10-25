33 yıllık sanayici Renault'un en sorunsuz 4 motorunu açıkladı! 'Almanları bile kıskandırıyor'

Renault hem dizelde hem atmosferikte hem turboda hem atmosferikte başarılı motorlara sahip. Türkiye'de de en çok kullanılan otomobil markası konumunda. Hem uzun ömürlü olması hem de Türkiye yollarına uyumlu olması nedeniyle otomobil almayı tercih edecekler de Renault modellerine yöneliyor. Bu noktada pek çok sanayi ustası da Renault araçlarını öneriyor. Ancak her Renault modelinin motoru aynı özellikleri barındırmıyor. Bu noktada 33 senedir sanayide görmediği araç kalmayan Selami Usta, en sorunsuz 4 Renault modelini tek tek açıkladı.