33 yıllık sanayici Renault'un en sorunsuz 4 motorunu açıkladı! 'Almanları bile kıskandırıyor'
Sanayide ömrünü geçiren Selami Usta, her Renault motoru aynı değildir diyerek en sorunsuz modellerini tek tek açıkladı.
Renault hem dizelde hem atmosferikte hem turboda hem atmosferikte başarılı motorlara sahip. Türkiye'de de en çok kullanılan otomobil markası konumunda. Hem uzun ömürlü olması hem de Türkiye yollarına uyumlu olması nedeniyle otomobil almayı tercih edecekler de Renault modellerine yöneliyor. Bu noktada pek çok sanayi ustası da Renault araçlarını öneriyor. Ancak her Renault modelinin motoru aynı özellikleri barındırmıyor. Bu noktada 33 senedir sanayide görmediği araç kalmayan Selami Usta, en sorunsuz 4 Renault modelini tek tek açıkladı.
Türkiye’de en çok tercih edilen otomobil markalarından biri olan Renault, hem dizel hem de benzinli motorlarda sunduğu performans ve dayanıklılıkla dikkat çekiyor. Uzun ömürlü yapısı, yedek parça erişimi ve Türkiye yollarına uygunluğu sayesinde kullanıcıların gözdesi olan marka, sanayi ustalarının da önerdiği modeller arasında ilk sıralarda yer alıyor.
33 yıllık tecrübesiyle sektörde tanınan Selami Usta, bugüne kadar sayısız araçla çalıştığını belirterek, “Renault’nun bazı modelleri var ki neredeyse hiç sorun çıkarmıyor” dedi. Usta, en sorunsuz Renault modelleri arasında Symbol, Megane 2, Clio 4 ve Fluence’ı öne çıkardı.