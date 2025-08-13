33 yıllık ustasından benzinli motor listesi ; Sanayi ve tamircinin yolunu unutturuyor
Uzmanlığını motor mekaniği üzerine yapan Veli Çetin, 33 yılda karşılaştığı en sorunsuz 10 otomobil motorunu sıraladı.
Günümüzde sorunsuz otomobil ve motor terimleri adeta sona eriyor. Japon otomobil devi Toyota bile 1.5 benzinli motorlarında yatak sarma sorunuyla karşı karşıya.
Aynı şekilde bir diğer sorunsuz dev olan Honda ise 1.5 fabrikasyon LPG’li motorlarında vuruntu şikayeti alıyor.
33 YILLIK MOTOR USTASINDAN SORUNSUZLAR LİSTESİ
Hal böyle olunca kullanıcılar için sorunsuz motor terimi çok daha kıymetli ve önemli bir hale geliyor. Peki gelmiş geçmiş en sorunsuz motor hangisi?