35 yıl çiftlik ahırında saklandı! 1976 model Ford Escort rekor fiyata satıldı
50 yıldır aynı aileye ait olan Ford Escort açık artırmada rekor fiyata satıldı. Sınırlı sayıda üretilen model için müzayedede 'çılgın' bir teklif savaşı yaşandı. Araç 35 yıl boyunca bir çiftliği ahırında saklandığı ortaya çıktı.
Aynı ailenin yaklaşık yarım asırdır kullandığı 1976 model Ford Escort, açık artırmada rekor fiyata satıldı.
Sınırlı sayıda üretildi
Otomobil devinin Essex, Aveley'deki Gelişmiş Araç Operasyonları Pilot Tesisi'nde üretilen 109 adet sınırlı sayıda üretilen yol modelinden biri olarak öne çıkıyor.
Pek çok benzerinden ayrışıyor
Satılan araç kadar düşük kilometrede ve ilk alındığından bu yana tek aile mülkiyetinde tutuldu. Bu açıdan pek çok benzerinden ayrışıyor. Düşük kilometresi ve orijinal durumu, onu dünyanın en pahalı ikinci nesil modeli haline getirdi.