35 yıl çiftlik ahırında saklandı! 1976 model Ford Escort rekor fiyata satıldı

Pek çok benzerinden ayrışıyor

Satılan araç kadar düşük kilometrede ve ilk alındığından bu yana tek aile mülkiyetinde tutuldu. Bu açıdan pek çok benzerinden ayrışıyor. Düşük kilometresi ve orijinal durumu, onu dünyanın en pahalı ikinci nesil modeli haline getirdi.