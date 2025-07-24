  1. Ekonomim
  2. Foto Galeri
  3. Otomotiv
  4. 35 yıl çiftlik ahırında saklandı! 1976 model Ford Escort rekor fiyata satıldı

35 yıl çiftlik ahırında saklandı! 1976 model Ford Escort rekor fiyata satıldı

50 yıldır aynı aileye ait olan Ford Escort açık artırmada rekor fiyata satıldı. Sınırlı sayıda üretilen model için müzayedede 'çılgın' bir teklif savaşı yaşandı. Araç 35 yıl boyunca bir çiftliği ahırında saklandığı ortaya çıktı.

35 yıl çiftlik ahırında saklandı! 1976 model Ford Escort rekor fiyata satıldı - Sayfa 1

Aynı ailenin yaklaşık yarım asırdır kullandığı 1976 model Ford Escort, açık artırmada rekor fiyata satıldı.

1 | 7
35 yıl çiftlik ahırında saklandı! 1976 model Ford Escort rekor fiyata satıldı - Sayfa 2

Sınırlı sayıda üretildi

Otomobil devinin Essex, Aveley'deki Gelişmiş Araç Operasyonları Pilot Tesisi'nde üretilen 109 adet sınırlı sayıda üretilen yol modelinden biri olarak öne çıkıyor.  

2 | 7
35 yıl çiftlik ahırında saklandı! 1976 model Ford Escort rekor fiyata satıldı - Sayfa 3

Pek çok benzerinden ayrışıyor

Satılan araç kadar düşük kilometrede ve ilk alındığından bu yana tek aile mülkiyetinde tutuldu. Bu açıdan pek çok benzerinden ayrışıyor. Düşük kilometresi ve orijinal durumu, onu dünyanın en pahalı ikinci nesil modeli haline getirdi.

3 | 7
35 yıl çiftlik ahırında saklandı! 1976 model Ford Escort rekor fiyata satıldı - Sayfa 4

Açık artırmada tam bir rekabet yaşandı 

Müzayede salonunda 'çılgın' bir teklif savaşına giren alıcı, 1976 model Ford Escort’un anahtarları almak için dudak uçuklatan bir rakam yani 278.848 sterlin ödedi.

4 | 7