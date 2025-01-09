35 yıllık oto ekspertiz ustası açıkladı ; Türkiye’de en çok tercih edilen 5 ikinci el otomobil
Tam 35 yıldır oto ekspertiz ustası olarak çalışan Mevlüt Yılmaz Türkiye’de ikinci el otomobil piyasasında en çok tercih edilen markaları sıraladı.
Politika faizinin aşağı çekilmesi ve sıkı para politikası kapsamında Türkiye’de gayrimenkul ve otomotiv sektöründeki fahiş fiyat artışı frenledi.
Bu durum otomobil sahibi olmak isteyenleri sevindirdi. Böylece vatandaşlar kolları sıvayarak araç bakmaya başladı.
Fakat istediği aracı satın aldıktan sonra üzülmemek ve sanayi ustalarıyla samimi olmak istemeyen ikinci el de en çok tercih edilen modelleri araştırmaya başladı.