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  4. 35 yıllık oto ekspertiz ustası açıkladı ; Türkiye’de en çok tercih edilen 5 ikinci el otomobil

35 yıllık oto ekspertiz ustası açıkladı ; Türkiye’de en çok tercih edilen 5 ikinci el otomobil

Tam 35 yıldır oto ekspertiz ustası olarak çalışan Mevlüt Yılmaz Türkiye’de ikinci el otomobil piyasasında en çok tercih edilen markaları sıraladı.

35 yıllık oto ekspertiz ustası açıkladı ; Türkiye’de en çok tercih edilen 5 ikinci el otomobil - Sayfa 1

Politika faizinin aşağı çekilmesi ve sıkı para politikası kapsamında Türkiye’de gayrimenkul ve otomotiv sektöründeki fahiş fiyat artışı frenledi.

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35 yıllık oto ekspertiz ustası açıkladı ; Türkiye’de en çok tercih edilen 5 ikinci el otomobil - Sayfa 2

Bu durum otomobil sahibi olmak isteyenleri sevindirdi. Böylece vatandaşlar kolları sıvayarak araç bakmaya başladı.

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35 yıllık oto ekspertiz ustası açıkladı ; Türkiye’de en çok tercih edilen 5 ikinci el otomobil - Sayfa 3

Fakat istediği aracı satın aldıktan sonra üzülmemek ve sanayi ustalarıyla samimi olmak istemeyen ikinci el de en çok tercih edilen modelleri araştırmaya başladı.

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35 yıllık oto ekspertiz ustası açıkladı ; Türkiye’de en çok tercih edilen 5 ikinci el otomobil - Sayfa 4

EN ÇOK TERCİH EDİLEN 5 OTOMOBİL

izmirotoekspertiz’den Ufuk usta en çok ekspertiz yaptıkları ve tercih edilen otomobil markalarını açıkladı. İkinci el de en çok tercih edilen otomobil markaları şöyle:

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