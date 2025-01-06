36 yıllık oto tamircisi 'asla satın almam' diyerek açıkladı: İşte uzak durulması gereken 5 otomobil

2. RİVİAN

Tesla gibi Rivian da onarımı pahalı bir araç. Bir Rivian sahibi, çevrimiçi bir forumda küçük bir kazanın kendisine beklediğinden çok daha pahalıya mal olduğunu söyledi. Eğilmiş bir tampon kapağı ve ezik bir bagaj kapağı gibi görünen şey, mekanikçilerin kamyonun arka kısmını sökmesine ve iki buçuk ay süren onarımlara neden oldu.