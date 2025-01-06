36 yıllık oto tamircisi 'asla satın almam' diyerek açıkladı: İşte uzak durulması gereken 5 otomobil
Pek çok kişi hangi otomobili satın alacaklarına karar verirken genellikle satış fiyatı, özellikleri ve dış görünümünü dikkate alır. 36 senedir oto tamircisi olan Abdullah Çetin, bu nedenlere bağlı kalarak uzak durulması gereken 5 otomobili açıkladı.
Her otomobil alan şanzıman, amortisman oranı, tamir masrafları gibi pek ortada olmayan problemleri da göz önünde bulundurmalı. Bu unsurları en baştan düşünmeyenler muhtemelen bir süre sonra baş ağrısı ve cüzdanın boşalmasıyla uğraşmak zorunda kalabilir.
36 yıldır sanayide oto tamircliği yapan Abdullah Çetin, 'asla satın alman' dediği 5 otomobili ilk kez açıklaı. Bu araçlar yakıt, masraf ve arıza konusunda canınızı sıkabilir. İşte uzak durulması gerekem 8 otomobil:
1. TESLA
Bir Tesla'ya sahip olduğunuzda onarım maliyeti beklediğinizden yüksek olabilir. Bunun bir nedeni de Tesla otomobil parçalarının benzersiz ve bulunmasının zor olmasıdır. Diğer lüks otomobillerde olduğu gibi otomobil parçaları için de yüksek fiyatlar ödeyebilirsiniz.
2. RİVİAN
Tesla gibi Rivian da onarımı pahalı bir araç. Bir Rivian sahibi, çevrimiçi bir forumda küçük bir kazanın kendisine beklediğinden çok daha pahalıya mal olduğunu söyledi. Eğilmiş bir tampon kapağı ve ezik bir bagaj kapağı gibi görünen şey, mekanikçilerin kamyonun arka kısmını sökmesine ve iki buçuk ay süren onarımlara neden oldu.