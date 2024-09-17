37 yıllık sanayiciden 900.000 TL’ye 8 otomobil tavsiyesi; Tamiri ucuz ve kolay oluyor
İstanbul Atatürk Oto Sanayi Sitesi’nde 37 yıldır araç tamir eden Murat Taykar tamiri ucuz ve kolay olan 8 markayı tavsiye etti.
Yüksek kredi faizleri nedeniyle gayrimenkul ve otomobil fiyatları bir süredir yerinde sayıyor. Bu nedenle araç satın almak isteyenler de sürekli fiyatları takip ediyor.
Vatandaşlar gözüne kestirdikleri otomobili alabilmek için alanında uzman isimlerin de tavsiyelerine başvuruyor. Biz de 37 yıldır İstanbul’da bulunan Atatürk Oto Sanayi sitesinde çeşitli otomobil gruplarını tamir eden Murat usta ile görüştük.
900.000 TL BANDINDA ALINABİLECEK OTOMOBİLLER
Murat Taykar ustaya göre satın alınabilecek 900.000 civarındaki 8 otomobil:
AUDİ A3 2015
BMW E60 520 2008