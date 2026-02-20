380.000 aracı inceledi en güvenilir markayı seçti! Bu markalar sahibi asla üzmüyor

ABD merkezli tüketici araştırma kuruluşu Consumer Reports’un 380 bin araçtan elde ettiği datalarla oluşturduğu raporda 2026 güvenilirlik listesini açıklandı. Japon markaların istikrarlı yükselişi ön plana çıkarken, bilhassa Toyota, Subaru ve Lexus dayanıklılık ve düşük arıza oranlarıyla zirveyi kimseye bırakmadı. Öte yandan Tesla da önemli bir sıçrama yaparak dikkatleri üzerine çekti; markanın popüler modelleri Tesla Model 3 ve Tesla Model Y güvenilirlik puanlarını hatırı sayılır şekilde yükseltti.