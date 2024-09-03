40 bin satıcı sıraya girdi: ‘Yetki belgesiz’ galeri kalmayacak

‘80 BİN YETKİLİ SATICI VAR’

Konuyla ilgili Hürriyet Gazetesi'ne açıklamalarda bulunan İstanbul Motorlu Araç Satıcıları Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Hayrettin Ertemel, şunları söyledi:

“Yetki belgesine erişimde işyeri açma ruhsatı zorunluluğu, bu işi yapan meslektaşlarımız için yetki belgesinde erişimde problemler yaratıyordu. Türkiye’de bu işi meslek edinen 80 bin satıcı bulunuyor. Bu satıcıların yaklaşık 40 bin adedinde yetki belgesi bulunurken yaklaşık 40 bini işini yıllardır geçici belgeyle iş yapabiliyor ve araç satışı için yapılan özel siteler haricinde yetki belgesi alamıyorlardı. Şimdi buradaki mağduriyet giderilmiş olacak ve bu 40 bin ikinci el araç satıcısı yetki belgelerini alabilecekler” dedi.