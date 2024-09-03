40 bin satıcı sıraya girdi: ‘Yetki belgesiz’ galeri kalmayacak
Araç ticaretine yönelik şartları kapsamlı şekilde ele alan “Motorlu Kara Taşıtlarının Ticareti” yönetmeliği geçtiğimiz hafta Resmi Gazete’de yayınlandı. Yetki belgesi olmayanlar ticari faaliyet kapsamında ikinci el motorlu kara taşıtı pazarlama veya satışı yapamayacak. Yetki belgesi almak için işyeri açma ve çalıştırma ruhsatına sahip olma zorunluluğu ise kaldırıldı. Peki, kaldırılan bu zorunluluk ne anlama geliyor?
Ticaret Bakanlığı tarafından uzun süredir üzerinde çalışılan ve araç ticaretine yönelik şartları kapsamlı şekilde ele alan “Motorlu Kara Taşıtlarının Ticareti” yönetmeliği geçtiğimiz hafta Resmi Gazete’de yayınlanmıştı.
Yönetmelik kapsamında, yetki belgesi olmayanların ticari faaliyet kapsamında ikinci el motorlu kara taşıtı pazarlama veya satışı yapamayacağı belirtilirken; bu belgeyi alabilmek için meslek odasına kayıtlı, 5. seviye mesleki yeterlilik belgesi sahibi ve vergi mükellefi olunması gibi şartlar getirildi. Yetki belgesi almak için işyeri açma ve çalıştırma ruhsatına sahip olma zorunluluğu ise kaldırıldı. Peki, kaldırılan bu zorunluluk ne anlama geliyor? Her isteyen artık rahatlıkla yetki belgesi alabilecek mi?
‘80 BİN YETKİLİ SATICI VAR’
Konuyla ilgili Hürriyet Gazetesi'ne açıklamalarda bulunan İstanbul Motorlu Araç Satıcıları Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Hayrettin Ertemel, şunları söyledi:
“Yetki belgesine erişimde işyeri açma ruhsatı zorunluluğu, bu işi yapan meslektaşlarımız için yetki belgesinde erişimde problemler yaratıyordu. Türkiye’de bu işi meslek edinen 80 bin satıcı bulunuyor. Bu satıcıların yaklaşık 40 bin adedinde yetki belgesi bulunurken yaklaşık 40 bini işini yıllardır geçici belgeyle iş yapabiliyor ve araç satışı için yapılan özel siteler haricinde yetki belgesi alamıyorlardı. Şimdi buradaki mağduriyet giderilmiş olacak ve bu 40 bin ikinci el araç satıcısı yetki belgelerini alabilecekler” dedi.
Uzun süredir yetki belgesi bekleyen ikinci el araç satıcılarının belgesini almasının ardından koşulların zorlaştırılabileceğini belirten Ertemel, “Bir sonraki aşamada çeşitli kriterler getirilecek. Zorlaştırılacak şartlarla her önüne gelen yetki belgesi alıp araç satamayacak. Bu işi gerçekten meslek olarak yapanlar belgelendirilmiş olacak” ifadelerini kullandı.