40 yıllık Japon otomobil ustası açıkladı ; En sorunsuz 7 otomobil. Sanayiye uğramıyor

Türkiye’de sorunsuz otomobiller her zaman gözde ve tercih ediliyor. Ülkemizdeki yüksek bakım maliyetleri vatandaşların araç tercihlerini de etkiliyor. Dünya genelinde sorunsuzluk konusunda rüştünü ispat eden markalar ise genellikle Japonlar olarak biliniyor.