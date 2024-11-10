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  4. 40 yıllık Japon otomobil ustası açıkladı ; En sorunsuz 7 otomobil. Sanayiye uğramıyor

40 yıllık Japon otomobil ustası açıkladı ; En sorunsuz 7 otomobil. Sanayiye uğramıyor

40 yıldır sanayide Japon otomobil ustası olarak çalışan Ertan Usta, en sorunsuz 7 otomobili açıkladı. Güney Koreliler’in de olduğu listedeki araçlar sanayi yüzü görmüyor.

40 yıllık Japon otomobil ustası açıkladı ; En sorunsuz 7 otomobil. Sanayiye uğramıyor - Sayfa 1

Türkiye’de sorunsuz otomobiller her zaman gözde ve tercih ediliyor. Ülkemizdeki yüksek bakım maliyetleri vatandaşların araç tercihlerini de etkiliyor. Dünya genelinde sorunsuzluk konusunda rüştünü ispat eden markalar ise genellikle Japonlar olarak biliniyor.

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40 yıllık Japon otomobil ustası açıkladı ; En sorunsuz 7 otomobil. Sanayiye uğramıyor - Sayfa 2

40 YILLIK JAPON USTASINDAN SORUNSUZ ARABA ÖNERİSİ

Sorunsuzluklarıyla Japonlar bilinse de 40 yıllık sanayici Ertan Usta kendi tecrübelerine göre sorunsuz 7 markayı sıraladı. İşte aralarında Güney Koreliler’in de olduğu domine edilmiş listenin tamamı:

 

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40 yıllık Japon otomobil ustası açıkladı ; En sorunsuz 7 otomobil. Sanayiye uğramıyor - Sayfa 3

7- KIA

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40 yıllık Japon otomobil ustası açıkladı ; En sorunsuz 7 otomobil. Sanayiye uğramıyor - Sayfa 4

6- HYUNDAI

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