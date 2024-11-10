40 yıllık Japon otomobil ustası açıkladı ; En sorunsuz 7 otomobil. Sanayiye uğramıyor
40 yıldır sanayide Japon otomobil ustası olarak çalışan Ertan Usta, en sorunsuz 7 otomobili açıkladı. Güney Koreliler’in de olduğu listedeki araçlar sanayi yüzü görmüyor.
Türkiye’de sorunsuz otomobiller her zaman gözde ve tercih ediliyor. Ülkemizdeki yüksek bakım maliyetleri vatandaşların araç tercihlerini de etkiliyor. Dünya genelinde sorunsuzluk konusunda rüştünü ispat eden markalar ise genellikle Japonlar olarak biliniyor.
40 YILLIK JAPON USTASINDAN SORUNSUZ ARABA ÖNERİSİ
Sorunsuzluklarıyla Japonlar bilinse de 40 yıllık sanayici Ertan Usta kendi tecrübelerine göre sorunsuz 7 markayı sıraladı. İşte aralarında Güney Koreliler’in de olduğu domine edilmiş listenin tamamı: