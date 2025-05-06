400.000 kilometreyi gözü kapalı yapıyor; En uzun ömürlü araçlar listesinde ilk 5 sıra aynı marka

Sektörde 2013 yılından beri aktif olarak faaliyet gösteren ABD merkezli araç karşılaştırma platformu iSeeCars, milyonlarca veriyi analiz ederek en uzun ömürlü araçları belirledi. Buna göre en uzun ömürlü SUV tipi araçlar listesinde ortaya çıkan sonuç şaşırttı. Japon devi Toyota, ilk 5 sırayı kimseye kaptırmadı. İşte en uzun ömürlü 30 SUV: