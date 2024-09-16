43 yıllık uzman ölçtü: En az yakıt harcayan 10 otomobil markası ve modeli belli oldu
Otomotiv dünyasında çarpıcı bir araştırma daha paylaşıldı. 43 yıllık işin uzmanı en az yakan 10 otomobili açıkladı
Araç alırken müşterilerin en çok dikkat ettiği konuların başında güvenlik özellikleri ve fiyatı kadar yakıt tüketimi de bulunuyor. Bu çerçevede araç alım satımında en önemli göstergelerden kabul edilen en az yakıt harcayan 10 otomobil belli oldu
ABD merkezli otomobil platformu Car And Driver sitesinin yaptığı incelemeye göre, dünyada en az yakıt hacayan 10 otomobil belirlendi. En verimli yakıt performansı elde eden araçların listesini biz de sizler için derledik. İşte en az ve en verimli yakıt harcayan 10 otomobil:
10 - Nissan Kicks
Ortalama yakıt tüketimi 7,10 litre
9 - Acura Integra
Ortalama yakıt tüketimi 7,10 litre