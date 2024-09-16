43 yıllık uzman ölçtü: En az yakıt harcayan 10 otomobil markası ve modeli belli oldu

ABD merkezli otomobil platformu Car And Driver sitesinin yaptığı incelemeye göre, dünyada en az yakıt hacayan 10 otomobil belirlendi. En verimli yakıt performansı elde eden araçların listesini biz de sizler için derledik. İşte en az ve en verimli yakıt harcayan 10 otomobil: