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  4. 449 bin TL'den başlıyor! Mayıs ayı fiyatları açıklandı: İşte marka marka sıfır araç fiyatları...

449 bin TL'den başlıyor! Mayıs ayı fiyatları açıklandı: İşte marka marka sıfır araç fiyatları...

Geçen ay rekor satışlar kıran otomotiv pazarında, mayıs ayında birçok marka fiyatlarını sabit tutarken bazı modellerde cazip indirimler sundu. Araç satın almayı planlayanların merakla beklediği "FIAT, Renault, Hyundai, Toyota, Volkswagen, SEAT, Honda, Nissan, Skoda, Citroën, Peugeot, Opel, Dacia, BYD, TOGG, Kia, Suzuki, Chery" mayıs ayı fiyat listesi belli oldu.

449 bin TL'den başlıyor! Mayıs ayı fiyatları açıklandı: İşte marka marka sıfır araç fiyatları... - Sayfa 1

Otomobil ve hafif ticari araç satışları Nisan 2025'te geçen yılın aynı ayına göre yüzde 38,8 artarak 105 bin adedi geçti. En çok tercih edilen araç tipi SUV olurken, elektrikli araç satışları yüzde 13,9 paya ulaştı. Yılın ilk 4 ayında toplam pazar 381 bin adedi aştı.

Araç satın almayı planlayanlar için fırsatlarla dolu bir Mayıs ayı geldi. 449 bin TL’den başlayan fiyatlarla birçok modelde cazip kampanyalar başladı. 

İşte Mayıs 2025’te segment segment sıfır otomobil fiyatları...

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449 bin TL'den başlıyor! Mayıs ayı fiyatları açıklandı: İşte marka marka sıfır araç fiyatları... - Sayfa 2

FIAT

Egea Sedan- 1.104.900 - 1.765.900 TL

Egea Cross- 1.219.900 - 1.649.900 TL

FIAT 600- 1.619.900 - 1.719.900 TL

FİAT 500e- 1.285.900 - 1.375.900 TL

Topolino- 510.900 - 545.900 TL

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449 bin TL'den başlıyor! Mayıs ayı fiyatları açıklandı: İşte marka marka sıfır araç fiyatları... - Sayfa 3

RENAULT

Clio- 1.419.000 - 1.529.000 TL

Yeni Captur- 1.840.000 - 1.965.000 TL

Yeni Duster- 1.647.000 - 2.084.000 TL

Megane E-Tech- 1.651.000 - 1.781.000 TL

Megane Sedan- 1.837.000 - 2.062.000 TL

Austral- 2.253.000 - 2.692.000 TL

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449 bin TL'den başlıyor! Mayıs ayı fiyatları açıklandı: İşte marka marka sıfır araç fiyatları... - Sayfa 4

HYUNDAI

i10- 1.134.000 - 1.295.000 TL

i20- 1.209.000 - 1.550.000 TL

Bayon- 1.332.000 - 1.675.000 TL

Kona- 1.899.600 TL

Tucson- 2.110.000 - 3.014.000 TL

Tucson Hibrit- 2.990.000 TL

SANTA FE Hibrit- 4.470.000 TL

KONA Elektrik- 1.721.300 TL

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