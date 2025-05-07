449 bin TL'den başlıyor! Mayıs ayı fiyatları açıklandı: İşte marka marka sıfır araç fiyatları...
Geçen ay rekor satışlar kıran otomotiv pazarında, mayıs ayında birçok marka fiyatlarını sabit tutarken bazı modellerde cazip indirimler sundu. Araç satın almayı planlayanların merakla beklediği "FIAT, Renault, Hyundai, Toyota, Volkswagen, SEAT, Honda, Nissan, Skoda, Citroën, Peugeot, Opel, Dacia, BYD, TOGG, Kia, Suzuki, Chery" mayıs ayı fiyat listesi belli oldu.
Otomobil ve hafif ticari araç satışları Nisan 2025'te geçen yılın aynı ayına göre yüzde 38,8 artarak 105 bin adedi geçti. En çok tercih edilen araç tipi SUV olurken, elektrikli araç satışları yüzde 13,9 paya ulaştı. Yılın ilk 4 ayında toplam pazar 381 bin adedi aştı.
Araç satın almayı planlayanlar için fırsatlarla dolu bir Mayıs ayı geldi. 449 bin TL’den başlayan fiyatlarla birçok modelde cazip kampanyalar başladı.
İşte Mayıs 2025’te segment segment sıfır otomobil fiyatları...
FIAT
Egea Sedan- 1.104.900 - 1.765.900 TL
Egea Cross- 1.219.900 - 1.649.900 TL
FIAT 600- 1.619.900 - 1.719.900 TL
FİAT 500e- 1.285.900 - 1.375.900 TL
Topolino- 510.900 - 545.900 TL
RENAULT
Clio- 1.419.000 - 1.529.000 TL
Yeni Captur- 1.840.000 - 1.965.000 TL
Yeni Duster- 1.647.000 - 2.084.000 TL
Megane E-Tech- 1.651.000 - 1.781.000 TL
Megane Sedan- 1.837.000 - 2.062.000 TL
Austral- 2.253.000 - 2.692.000 TL