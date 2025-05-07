449 bin TL'den başlıyor! Mayıs ayı fiyatları açıklandı: İşte marka marka sıfır araç fiyatları...

Otomobil ve hafif ticari araç satışları Nisan 2025'te geçen yılın aynı ayına göre yüzde 38,8 artarak 105 bin adedi geçti. En çok tercih edilen araç tipi SUV olurken, elektrikli araç satışları yüzde 13,9 paya ulaştı. Yılın ilk 4 ayında toplam pazar 381 bin adedi aştı.

Araç satın almayı planlayanlar için fırsatlarla dolu bir Mayıs ayı geldi. 449 bin TL’den başlayan fiyatlarla birçok modelde cazip kampanyalar başladı.

İşte Mayıs 2025’te segment segment sıfır otomobil fiyatları...