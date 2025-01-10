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  4. 45 yıllık yetkili servis çalışanına göre en sorunsuz 10 otomobil ; Zirvede Toyota yok.

45 yıllık yetkili servis çalışanına göre en sorunsuz 10 otomobil ; Zirvede Toyota yok.

Tam 45 yıldır Türkiye’deki dev yetkili serviste çalışan Vahap Uyar tamirci yüzü görmeyen ve anahtar değmeyen 10 otomobil markasını puanlarıyla açıkladı.

45 yıllık yetkili servis çalışanına göre en sorunsuz 10 otomobil ; Zirvede Toyota yok. - Sayfa 1

Bakım ve onarım masraflarının yüksekliğinden şikayet eden vatandaşlar daha ekonomik ve masrafsız otomobillere yönelmeye başladı.

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45 yıllık yetkili servis çalışanına göre en sorunsuz 10 otomobil ; Zirvede Toyota yok. - Sayfa 2

Hatta bakım masrafları öyle bir boyuta ulaştı ki vatandaşlar maliyetlerden ötürü araçlarını satarak daha masrafsız otomobilleri tercih ediyor.

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45 yıllık yetkili servis çalışanına göre en sorunsuz 10 otomobil ; Zirvede Toyota yok. - Sayfa 3

Hal böyle olurken titizlikle yapılan araştırmalar da dayanak oluşturdu. Tam da bu noktada 45 yıldır yetkili serviste çalışarak emekliye ayrılan motor mekanik utası Vahap Uyar’ın listesine göz atacağız.

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45 yıllık yetkili servis çalışanına göre en sorunsuz 10 otomobil ; Zirvede Toyota yok. - Sayfa 4

TAMİRCİ YÜZÜ GÖRMEYEN MASRAFSIZ 10 MARKASI

Vahap Uyar’ın meslek hayatı boyunca derlediği verilere göre kolay kolay tamircilerin anahtar değdirmediği 10 otomobil markası şunlar:

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