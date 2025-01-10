45 yıllık yetkili servis çalışanına göre en sorunsuz 10 otomobil ; Zirvede Toyota yok.
Tam 45 yıldır Türkiye’deki dev yetkili serviste çalışan Vahap Uyar tamirci yüzü görmeyen ve anahtar değmeyen 10 otomobil markasını puanlarıyla açıkladı.
Bakım ve onarım masraflarının yüksekliğinden şikayet eden vatandaşlar daha ekonomik ve masrafsız otomobillere yönelmeye başladı.
Hatta bakım masrafları öyle bir boyuta ulaştı ki vatandaşlar maliyetlerden ötürü araçlarını satarak daha masrafsız otomobilleri tercih ediyor.
Hal böyle olurken titizlikle yapılan araştırmalar da dayanak oluşturdu. Tam da bu noktada 45 yıldır yetkili serviste çalışarak emekliye ayrılan motor mekanik utası Vahap Uyar’ın listesine göz atacağız.