5 Dakikada 400 Km Şarj: Çinli dev şov yaptı, yeni otomobilini resmen tanıttı
Elektrikli otomobil pazarının yükselen yıldızı BYD, yeni modelleriyle fırtınalar estirmeye devam ediyor. Çinli üretici, dakikalar içinde 400 km şarj olabilen, yeni nesil otomobilini resmi olarak piyasaya sürdü.
Elektrikli otomobil pazarında sular durulmuyor, aksine Çinli üreticilerin hamleleriyle rekabet her geçen gün daha da kızışıyor. Sektörün en büyük oyuncularından biri olan BYD, Pekin Otomobil Fuarı’nda sahneye çıkardığı yeni sedan modeli Seal 08 ile adeta gövde gösterisi yaptı.
LFP kimyasına sahip yeni nesil Blade Battery 2.0 teknolojisiyle donatılan BYD Seal 08, sunduğu teknik verilerle hem menzil hem de şarj hızı konularında çıtayı bambaşka bir noktaya taşıyor.
Açıklanan verilere göre BYD Seal 08, Çin'deki CLTC test döngüsüne göre tek şarjla 1.000 kilometrenin üzerinde yol katedebiliyor. Peki bu değer gerçek dünyada ne anlama geliyor? Açıkçası, CLTC standardı gerçek kullanım koşullarına kıyasla biraz daha iyimser sonuçlar veriyor; bu nedenle Avrupa'da kullanılan WLTP normlarında veya günlük kullanımda bu rakamın düşeceğini öngörmek zor değil.