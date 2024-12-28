5 dakikada tam şarj edilebiliyor, fiyatıyla rakip çatlatıyor: Otomobil pazarının yeni oyuncusu...
Son yıllarda çok sayıda firma otomobil pazarında rekabet ortak olurken, Çinli bir şirket fiyatı ve hoş görünüme sahip tasarımıyla şimdiden gözleri üzerine çekmeyi başardı.
Otomobil pazarında Çinli furyası yaşanıyor. Avrupalı üreticiler son yıllarda büyük darbe yerken, üretimlerini durdurma ve işten çıkarma gibi kararlar aldı.
Ancak her ay yeni bir otomobilini gördüğümüz Çinli üreticiler ise dur durak bilmiyor. Düşünün ki AB’nin ve birçok ülkenin ek vergilerine rağmen halen satmaya devam ediyor, fiyat-performans unvanını koruyor.
2025 yılı elbette otomobil pazarı için de heyecan verici bir yıl olacak. CES etkinliği yaklaşırken, piyasaya çıkacak yeni otomobillerden bazıları bu fuarda boy gösterecek. Ancak bunun dışında 2025’te oyunun kurallarını değiştirecek bir model var ve tanıtımı yakın zamanda gerçekleşti.