500.000 TL'ye alınabilecek en mantıklı 5 araba

4. Ford Focus Mk3 1.6 TDCi (2011-2014, manuel)

Yol tutuşu ile çok övülen Ford Focus Mk3, bakımlarını yaptığınız zaman sizi kolay kolay üzecek bir otomobil değil. Tabii dizel otomobillerin bakım maliyetlerinin her zaman için benzinli otomobillerden daha yüksek olduğu gerçeğini göz önünde bulundurmalısınız.