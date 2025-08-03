500.000 TL'ye alınabilecek en mantıklı 5 araba
Kaldı mı bu fiyata bu arabalar diyenler için işte 500.000 TL'ye alınabilecek 5 araç
Otomobil pazarı ÖTV düzenlemeleriyle bir fiyat yükselişi yaşasa da hala 500.000 TL'ye alınabilecek araçlar bulunuyor. İşte 500.000 TL'ye alınabilecek 5 araç:
5. Nissan Micra K12 1.2 (2002-2010)
2002 ila 2010 yılları arasında üretilen K12 kasa Nissan Micra, sevimli olmasının yanı sıra sorunsuzluğuyla biliniyor. Bu otomobildeki en büyük sorunlardan biri, yakıt tüketiminin kasasına kıyasla biraz yüksek olması.
4. Ford Focus Mk3 1.6 TDCi (2011-2014, manuel)
Yol tutuşu ile çok övülen Ford Focus Mk3, bakımlarını yaptığınız zaman sizi kolay kolay üzecek bir otomobil değil. Tabii dizel otomobillerin bakım maliyetlerinin her zaman için benzinli otomobillerden daha yüksek olduğu gerçeğini göz önünde bulundurmalısınız.