58 yıllık ustasına göre en sağlam 5 motorlu otomobil * Rutin bakımla 1.000.000 km gidiyor.
Tam 58 yıldır oto tamirci dükkanını işleten Bayram Demir kendi tecrübelerine göre sorunsuz 5 otomobil motorunu söyledi.
Otomobillerin gittikçe masraf olmaya başladığı ülkemizde motor/mekanik ve sorunsuz şanzıman kombinasyonu artık ilk kriter olarak görülüyor.
Son yıllarda ülkemizdeki kullanıcıların otomobillerden beklentileri değişti. Dijital klima koltuk ısıtma ve soğutma gibi premium beklentilerin yerini daha sağlam otomobiller aldı.
Artık vatandaşlar yüksek bakım maliyetleri nedeniyle uzun ömürlü ve sorunsuzluğuyla bilinen Japon otomobillere ilgi gösteriyor.