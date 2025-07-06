  1. Ekonomim
  2. Foto Galeri
  3. Otomotiv
  4. 58 yıllık ustasına göre en sağlam 5 motorlu otomobil * Rutin bakımla 1.000.000 km gidiyor.

58 yıllık ustasına göre en sağlam 5 motorlu otomobil * Rutin bakımla 1.000.000 km gidiyor.

Tam 58 yıldır oto tamirci dükkanını işleten Bayram Demir kendi tecrübelerine göre sorunsuz 5 otomobil motorunu söyledi.

58 yıllık ustasına göre en sağlam 5 motorlu otomobil * Rutin bakımla 1.000.000 km gidiyor. - Sayfa 1

Otomobillerin gittikçe masraf olmaya başladığı ülkemizde motor/mekanik ve sorunsuz şanzıman kombinasyonu artık ilk kriter olarak görülüyor.

1 | 10
58 yıllık ustasına göre en sağlam 5 motorlu otomobil * Rutin bakımla 1.000.000 km gidiyor. - Sayfa 2

Son yıllarda ülkemizdeki kullanıcıların otomobillerden beklentileri değişti. Dijital klima koltuk ısıtma ve soğutma gibi premium beklentilerin yerini daha sağlam otomobiller aldı.

2 | 10
58 yıllık ustasına göre en sağlam 5 motorlu otomobil * Rutin bakımla 1.000.000 km gidiyor. - Sayfa 3

Artık vatandaşlar yüksek bakım maliyetleri nedeniyle uzun ömürlü ve sorunsuzluğuyla bilinen Japon otomobillere ilgi gösteriyor.

3 | 10
58 yıllık ustasına göre en sağlam 5 motorlu otomobil * Rutin bakımla 1.000.000 km gidiyor. - Sayfa 4

TAMİRCİNİN ANAHTAR BİLE VURMADIĞI 5 MOTOR

Toplum içerisinde sorunsuzluğuyla Japon otomobilleri nam yapsa da Güney Koreli, Fransız ve hatta Çinli markalar da sorunsuzluk algısını değiştirdi.

4 | 10