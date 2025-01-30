6 milyon araç sahibini ilgilendiriyor: Kayıt için son gün yarın! 28 bin TL cezası var

Hazine ve Maliye Bakanlığı, akaryakıt sektöründeki usulsüzlükler ve kayıt dışı işlemlerden kaynaklanan milyarlarca liralık vergi kaybını engellemek amacıyla Ulusal Taşıt Tanıma Sistemi'ni (UTTS) hayata geçiriyor. Geçtiğimiz yıl duyurulan uygulamanın yoğun ilgi görmesi üzerine kayıt süresi 31 Ocak 2025'e kadar uzatılmıştı. Ancak, kayıt işlemleri için tanınan süre artık sona ermek üzere.