6 milyon araç sahibini ilgilendiriyor: Kayıt için son gün yarın! 28 bin TL cezası var
Akaryakıtta vergi kaybını önlemeyi amaçlayan Ulusal Taşıt Tanımlama Sistemi'ne (UTTS) kayıt başvuruları için son tarih 31 Ocak olarak belirlendi.
Hazine ve Maliye Bakanlığı, akaryakıt sektöründeki usulsüzlükler ve kayıt dışı işlemlerden kaynaklanan milyarlarca liralık vergi kaybını engellemek amacıyla Ulusal Taşıt Tanıma Sistemi'ni (UTTS) hayata geçiriyor. Geçtiğimiz yıl duyurulan uygulamanın yoğun ilgi görmesi üzerine kayıt süresi 31 Ocak 2025'e kadar uzatılmıştı. Ancak, kayıt işlemleri için tanınan süre artık sona ermek üzere.
UTTS çerçevesinde, 2,5 milyon vergi mükellefine ait toplamda 8 milyon aracın akaryakıt tüketiminin dijital ortamda takip edilmesi amaçlanıyor.
Ancak son verilere göre, şu ana kadar sisteme kayıt yaptıran araç sayısı 2 milyonu aşmış durumda. Kayıt işlemlerini henüz tamamlamayan araç sahiplerini ise ağır cezalar bekliyor.