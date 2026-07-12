60 bin TL’ye araba! Bakanlık ilanları yayınladı, akıllı telefon fiyatına satılıyor
Ticaret Bakanlığı gümrükte tasfiye edilen yüzlerce aracı e-ihale ile satışa çıkardı. 60 bin TL'den başlayan fiyatlarla otomobil, ticari araç ve jet ski fırsatları. İşte detaylar…
İkinci el araç piyasasında fiyatlar el yakarken, Ticaret Bakanlığı'ndan şaşırtıcı bir hamle geldi.
Bakanlık, gümrükte tasfiye edilmeyi bekleyen yüzlerce aracı e-ihale sistemi üzerinden satışa çıkardı. Başlangıç fiyatlarını görenler gözlerine inanamıyor.
Halihazırda Türkiye’de satılan araç fiyatları cep yakarken, ihaleden satılan araçlar sayesinde vatandaşlar vasıta sahibi olabiliyor.