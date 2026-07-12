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  4. 60 bin TL’ye araba! Bakanlık ilanları yayınladı, akıllı telefon fiyatına satılıyor

60 bin TL’ye araba! Bakanlık ilanları yayınladı, akıllı telefon fiyatına satılıyor

Ticaret Bakanlığı gümrükte tasfiye edilen yüzlerce aracı e-ihale ile satışa çıkardı. 60 bin TL'den başlayan fiyatlarla otomobil, ticari araç ve jet ski fırsatları. İşte detaylar…

60 bin TL’ye araba! Bakanlık ilanları yayınladı, akıllı telefon fiyatına satılıyor - Sayfa 1

İkinci el araç piyasasında fiyatlar el yakarken, Ticaret Bakanlığı'ndan şaşırtıcı bir hamle geldi. 

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60 bin TL’ye araba! Bakanlık ilanları yayınladı, akıllı telefon fiyatına satılıyor - Sayfa 2

Bakanlık, gümrükte tasfiye edilmeyi bekleyen yüzlerce aracı e-ihale sistemi üzerinden satışa çıkardı. Başlangıç fiyatlarını görenler gözlerine inanamıyor.

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60 bin TL’ye araba! Bakanlık ilanları yayınladı, akıllı telefon fiyatına satılıyor - Sayfa 3

Halihazırda Türkiye’de satılan araç fiyatları cep yakarken, ihaleden satılan araçlar sayesinde vatandaşlar vasıta sahibi olabiliyor.

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60 bin TL’ye araba! Bakanlık ilanları yayınladı, akıllı telefon fiyatına satılıyor - Sayfa 4

T24'ün haberine göre, Ticaret Bakanlığı yüzlerce aracı resmi e-ihale sistemi üzerinden satışa sundu. Satışa çıkarılanlar arasında sadece ekonomik modeller yok; lüks segment otomobiller de listede yer alıyor. Liste oldukça kabarık.

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