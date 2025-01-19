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  4. 600.000 TL’ye alınabilecek 3 otomobil ; Sıfıra yakın en yaşlısı 5 yaşında!

600.000 TL’ye alınabilecek 3 otomobil ; Sıfıra yakın en yaşlısı 5 yaşında!

İkinci elde otomobil beğenmeyen ya da bütçesi kısıtlı olanlar için satın alınabilecek 600 bin TL seviyesindeki 3 modeli derledik.

600.000 TL’ye alınabilecek 3 otomobil ; Sıfıra yakın en yaşlısı 5 yaşında! - Sayfa 1

TCMB’nin politika faizini indirmesiyle otomobil fiyatlarında artış beklentisi güçlendi. Yeni yılla birlikte bu beklenti artarken vatandaşlar zamlanmadan önce otomobil sahibi olmak istiyor.

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600.000 TL’ye alınabilecek 3 otomobil ; Sıfıra yakın en yaşlısı 5 yaşında! - Sayfa 2

Otomobil sahibi olmak için 600 bin lira bütçe ayıranlar ise hem genç hem de yeni bir araca binmek istiyor. 

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600.000 TL’ye alınabilecek 3 otomobil ; Sıfıra yakın en yaşlısı 5 yaşında! - Sayfa 3

muharrem.varoll instagram hesabından yaptığı paylaşımda 5 yaşından genç 3 otomobili sıraladı.

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600.000 TL’ye alınabilecek 3 otomobil ; Sıfıra yakın en yaşlısı 5 yaşında! - Sayfa 4

İşte 600.000 TL bütçeyle 5 yaşından genç ve yeni teknoloji alınabilecek otomobiller:

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