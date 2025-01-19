600.000 TL’ye alınabilecek 3 otomobil ; Sıfıra yakın en yaşlısı 5 yaşında!
İkinci elde otomobil beğenmeyen ya da bütçesi kısıtlı olanlar için satın alınabilecek 600 bin TL seviyesindeki 3 modeli derledik.
TCMB’nin politika faizini indirmesiyle otomobil fiyatlarında artış beklentisi güçlendi. Yeni yılla birlikte bu beklenti artarken vatandaşlar zamlanmadan önce otomobil sahibi olmak istiyor.
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Otomobil sahibi olmak için 600 bin lira bütçe ayıranlar ise hem genç hem de yeni bir araca binmek istiyor.
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