600.000 TL’ye alınabilecek 9 otomobil ; Peynir ekmek gibi satıyor
Orta bütçeyle alınabilecek masrafı olmayan ve piyasası hızlı olan 9 otomobili sizler için derledik.
Yüksek enflasyon ve balon fiyatlar nedeniyle vatandaşların ikinci elde araca ulaşması zorlaştı. Bu noktada bayiler üst üste sıfır araçta kampanya yapsa da erişim noktasında vatandaşlar sorun yaşıyor.
Hal böyle olunca bazı vatandaşlar kredi çekmeden daha az borçlanarak araç satın almaya çalışıyor ve rotayı ikinci el piyasasına çeviriyor.
Satın alacağı ikinci elde ise zarar etmek istemeyen ve masrafsız araç binmek isteyenlerin aracığı modellerin sayısı da epey azalıyor.