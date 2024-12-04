  1. Ekonomim
  2. Foto Galeri
  3. Otomotiv
  4. 600.000 TL’ye alınabilecek 9 otomobil ; Peynir ekmek gibi satıyor

600.000 TL’ye alınabilecek 9 otomobil ; Peynir ekmek gibi satıyor

Orta bütçeyle alınabilecek masrafı olmayan ve piyasası hızlı olan 9 otomobili sizler için derledik.

600.000 TL’ye alınabilecek 9 otomobil ; Peynir ekmek gibi satıyor - Sayfa 1

Yüksek enflasyon ve balon fiyatlar nedeniyle vatandaşların ikinci elde araca ulaşması zorlaştı. Bu noktada bayiler üst üste sıfır araçta kampanya yapsa da erişim noktasında vatandaşlar sorun yaşıyor.

1 | 13
600.000 TL’ye alınabilecek 9 otomobil ; Peynir ekmek gibi satıyor - Sayfa 2

Hal böyle olunca bazı vatandaşlar kredi çekmeden daha az borçlanarak araç satın almaya çalışıyor ve rotayı ikinci el piyasasına çeviriyor.

2 | 13
600.000 TL’ye alınabilecek 9 otomobil ; Peynir ekmek gibi satıyor - Sayfa 3

Satın alacağı ikinci elde ise zarar etmek istemeyen ve masrafsız araç binmek isteyenlerin aracığı modellerin sayısı da epey azalıyor.

3 | 13
600.000 TL’ye alınabilecek 9 otomobil ; Peynir ekmek gibi satıyor - Sayfa 4

Bu konuda hakkında takipçilerine faydalı olması için @Pufiduf kanalında yayımladığı videosu ilgi gören Pufi, şu önerilerde bulunuyor:

4 | 13