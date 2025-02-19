650.000 – 750.000 TL arası mantıklı 9 otomobil. Oto sanayi ile vedalaştıracak modeller var
Otomobil piyasasındaki durgunluk parası olanlar için büyük fırsat doğuruyor. 650 ile 750 bin TL arasında en mantıklı 9 otomobili sizler için derledik.
Son aylarda otomobil piyasasında ciddi bir durgunluk söz konusu. Oto galericiler bu konudaki şikayetlerini de sürekli dile getiriyor.
Bu durum alış/satış üzerinden kar edenler için kötü bir sonuç doğursa da araç satın almak isteyenler için büyük fırsat vadediyor.
İkinci elde satın alınabilecek araçlara ilişkin Instagram hesabı üzerinden bilgilendirici paylaşım yapan pufi-duf 650 – 750 bin liraya alınacak otomobilleri şöyle sıraladı: