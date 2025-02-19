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650.000 – 750.000 TL arası mantıklı 9 otomobil. Oto sanayi ile vedalaştıracak modeller var

Otomobil piyasasındaki durgunluk parası olanlar için büyük fırsat doğuruyor. 650 ile 750 bin TL arasında en mantıklı 9 otomobili sizler için derledik.

650.000 – 750.000 TL arası mantıklı 9 otomobil. Oto sanayi ile vedalaştıracak modeller var - Sayfa 1

Son aylarda otomobil piyasasında ciddi bir durgunluk söz konusu. Oto galericiler bu konudaki şikayetlerini de sürekli dile getiriyor.

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650.000 – 750.000 TL arası mantıklı 9 otomobil. Oto sanayi ile vedalaştıracak modeller var - Sayfa 2

Bu durum alış/satış üzerinden kar edenler için kötü bir sonuç doğursa da araç satın almak isteyenler için büyük fırsat vadediyor.

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650.000 – 750.000 TL arası mantıklı 9 otomobil. Oto sanayi ile vedalaştıracak modeller var - Sayfa 3

İkinci elde satın alınabilecek araçlara ilişkin Instagram hesabı üzerinden bilgilendirici paylaşım yapan pufi-duf 650 – 750 bin liraya alınacak otomobilleri şöyle sıraladı:

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650.000 – 750.000 TL arası mantıklı 9 otomobil. Oto sanayi ile vedalaştıracak modeller var - Sayfa 4

650.000 – 750.000 TL’YE ALINABİLECEK 9 OTOMOBİL

HONDA CİVİC FD6 OTOMATİK

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