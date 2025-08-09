  1. Ekonomim
  2. Foto Galeri
  3. Otomotiv
  4. 7 ayda en çok satan 10 otomobil! Liste başında ne Alman ne de Japon var

7 ayda en çok satan 10 otomobil! Liste başında ne Alman ne de Japon var

Türkiye’de vatandaşların yılın ilk 7 ayında en çok tercih ettiği 10 otomobil belli oldu.

7 ayda en çok satan 10 otomobil! Liste başında ne Alman ne de Japon var - Sayfa 1

Ülkemizde milyonlarca kişinin tercih ettiği otomotiv devlerinin yılın ilk 7 ayında sattığı otomobil sayıları belli oldu.

1 | 12
7 ayda en çok satan 10 otomobil! Liste başında ne Alman ne de Japon var - Sayfa 2

YILIN İLK 7 AYINDA EN ÇOK SATAN OTOMOBİLLER

Genellikle Japonlar ve Almanlar’ın liste başı geldiği listeyi bu sefer bir Fransız altüst etti. Zraporucom’un sosyal medya hesabından paylaşılan grafikte şu bilgiler sıralandı:

2 | 12
7 ayda en çok satan 10 otomobil! Liste başında ne Alman ne de Japon var - Sayfa 3

CITROEN – 22.533 ADET

3 | 12
7 ayda en çok satan 10 otomobil! Liste başında ne Alman ne de Japon var - Sayfa 4

SKODA – 23.359 ADET

4 | 12