7 elektrikli otomobil için yolun sonu, Üretimleri artık yapılmayacak
Elektrikli otomobil pazarında sular durulmuyor. Cox Automotive verilerine göre, 2025'in son çeyreğinde başlayan teslimat düşüşleri 2026'da da sürerken, otomobil üreticileri radikal kararlar almaya başladı. Pazar koşullarının değişmesi, artan maliyetler ve talep azlığı, aralarında efsanevi modellerin de bulunduğu 7 popüler elektrikli aracın sonunu getirdi.
Amerika Birleşik Devletleri pazarında taşlar yerinden oynuyor ve bu durum, küresel otomotiv devlerini radikal kararlar almaya zorluyor. Federal vergi indirimlerinin sona ermesiyle birlikte, talep tarafında ciddi bir kırılma yaşanıyor.
Öyle ki Cox Automotive verileri, elektrikli araç teslimatlarının 2025'in son çeyreğinde %46, 2026'nın ilk çeyreğinde ise %27 oranında gerilediğini net bir şekilde ortaya koyuyor. Peki, bu sert düşüş üreticileri nasıl etkiliyor?
Sektörün öncüsü Tesla, efsanevi modelleri için yolun sonuna geldi. 2012'den bu yana yollarda olan ve 94.990 dolar başlangıç fiyatına sahip lüks sedan Model S, satışlardaki sürekli düşüş nedeniyle üretimden kaldırılıyor. (Evet, yanlış duymadınız.) Benzer şekilde, 99.990 dolarlık lüks SUV Model X'in üretimi de 2026'nın ikinci çeyreğinde sonlandırılıyor.