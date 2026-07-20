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  4. 7 elektrikli otomobil için yolun sonu, Üretimleri artık yapılmayacak

7 elektrikli otomobil için yolun sonu, Üretimleri artık yapılmayacak

Elektrikli otomobil pazarında sular durulmuyor. Cox Automotive verilerine göre, 2025'in son çeyreğinde başlayan teslimat düşüşleri 2026'da da sürerken, otomobil üreticileri radikal kararlar almaya başladı. Pazar koşullarının değişmesi, artan maliyetler ve talep azlığı, aralarında efsanevi modellerin de bulunduğu 7 popüler elektrikli aracın sonunu getirdi.

7 elektrikli otomobil için yolun sonu, Üretimleri artık yapılmayacak - Sayfa 1

Amerika Birleşik Devletleri pazarında taşlar yerinden oynuyor ve bu durum, küresel otomotiv devlerini radikal kararlar almaya zorluyor. Federal vergi indirimlerinin sona ermesiyle birlikte, talep tarafında ciddi bir kırılma yaşanıyor.

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7 elektrikli otomobil için yolun sonu, Üretimleri artık yapılmayacak - Sayfa 2

Öyle ki  Cox Automotive verileri, elektrikli araç teslimatlarının 2025'in son çeyreğinde %46, 2026'nın ilk çeyreğinde ise %27 oranında gerilediğini net bir şekilde ortaya koyuyor. Peki, bu sert düşüş üreticileri nasıl etkiliyor?

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7 elektrikli otomobil için yolun sonu, Üretimleri artık yapılmayacak - Sayfa 3

Sektörün öncüsü Tesla, efsanevi modelleri için yolun sonuna geldi. 2012'den bu yana yollarda olan ve 94.990 dolar başlangıç fiyatına sahip lüks sedan Model S, satışlardaki sürekli düşüş nedeniyle üretimden kaldırılıyor. (Evet, yanlış duymadınız.) Benzer şekilde, 99.990 dolarlık lüks SUV Model X'in üretimi de 2026'nın ikinci çeyreğinde sonlandırılıyor. 

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7 elektrikli otomobil için yolun sonu, Üretimleri artık yapılmayacak - Sayfa 4

Bu durum, markanın stratejisinde devasa bir değişime işaret ediyor. Şunu da belirtmek gerekir ki, Tesla bu modellerden boşalan üretim hatlarını insansı Optimus robotlarının üretimine kaydıracak. Şirket, lüks segmentten ziyade geleceğin teknolojilerine yatırım yapmayı tercih ediyor.

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