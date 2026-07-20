7 elektrikli otomobil için yolun sonu, Üretimleri artık yapılmayacak

Bu durum, markanın stratejisinde devasa bir değişime işaret ediyor. Şunu da belirtmek gerekir ki, Tesla bu modellerden boşalan üretim hatlarını insansı Optimus robotlarının üretimine kaydıracak. Şirket, lüks segmentten ziyade geleceğin teknolojilerine yatırım yapmayı tercih ediyor.