7 Temmuz öncesi harekete geçtiler! Otomobil alacaklar dikkat! 11 marka kampanya açıkladı
AB’nin yeni güvenlik donanımı regülasyonunun yürürlüğe girecek olması nedeniyle otomotiv sektörü 7 Temmuz’a kilitlendi. Bir yandan da nisan ayındaki düşüş sektörü kampanya yapmaya sevk etti. 11 marka araba almak isteyenlere kolaylık sağlayacak kampanyalar açıkladı.
Avrupa Birliği’nin (AB) yeni güvenlik donanımı regülasyonu GSR II, 7 Temmuz’da yürürlüğe girecek. Otomobil satışları ise 20 ayın ardından ilk kez geçen Nisan’da düşerken, otomotiv sektörü 7 Temmuz’a kilitlendi. Düzenleme yeni otomobiller için zorunlu olacak. Bu nedenle otomobil markaları, ellerindeki sıfır otomobilleri iki ay içinde satmak zorunda kalıyor. Sektör temsilcileri düzenlemenin ertelenmesi için görüşmeler yaparken, “Markalar zararına kampanya yapıyor” değerlendirmesinde bulundu.
Habertürk’e konuşan Otomotiv Distribütörleri ve Mobilite Derneği Başkanı Ali Haydar Bozkurt, uygulamanın Türkiye'de 7 Temmuz'da yürürlüğe girecek olmasının, sektörü olumsuz etkileyeceğini vurguladı.
Bozkurt, "Nisan ayı sonunda açıklanan güvenlik normları gereği, 7 Temmuz'a kadar markaların araçları faturalandırması lazım. Bu durum, 12 ay boyunca satışı yapılabilecek bir otomobilin iki ay içinde satılması zorunluluğunu doğurdu" dedi
"Zararına kampanya bile yapabiliyorlar"
Mayıs ve Haziran aylarında satış temposunun bu nedenle artabileceğine işaret eden Ali Haydar Bozkurt şöyle devam etti:
"Otomobil markaları 7 Temmuz'a kadar ellerinde kalan araçları satabilmek adına zararına bile kampanya yapıyorlar. 7 Temmuz tarihinin ertelenmesi için yetkililer ile görüşüyoruz, fakat takvim de bir yandan işliyor. Bu süreç tamamlanınca pazardaki satışların düşeceğini düşünüyorum. Bunda, enflasyonu düşürme önlemleri etkili olacaktır."
Otomobil satışlarının 20 ay sonunda ilk geç geçen Nisan ayında düşmesinin nedenlerine değinen Bozkurt, "Son dönemde, yeni bir otomobil satın almaya gücü yetenler azaldı. Ayrıca, araç ihtiyacı olan kişi sayısında da azalma yaşandığını görüyoruz. Taşıt kredilerinde faizler yüksek, araç fiyatlarında artışlar meydana geldi. Tüm bunlar satış rakamlarında etkisini gösteriyor" dedi.