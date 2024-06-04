7 Temmuz öncesi sıfır otoda kampanya rüzgarı ikinci eli vurdu: ‘Uygun fiyatla ulaşmak mümkün olacak’
‘7 Temmuz’ öncesi otomobil bayilerinde kampanyalar hız kesmiyor. Sıfır otoda kampanya rüzgarı ikinci el satışlarını vurdu. Konuyla ilgili uzman bir isim "Eski aracını elden çıkarmak veya takas ile sıfır otomobil almak isteyen kullanıcı sayısında artış görüyoruz" dedi.
Geçtiğimiz yılın sonlarına doğru ellerindeki 2023 yılı üretimli araçları satabilmek için kampanya başlatan araç bayileri şimdi de 7 Temmuz’da yürürlüğe girecek yeni yönetmelik öncesi uygun finansman koşulu ve indirimle satış kampanlarına hız verdi.
Avrupa Birliği’nin yeni güvenlik donanımı regülasyonu 7 Temmuz itibarıyla yürürlüğe giriyor. Buna göre satılan araçlarda artık bazı güvenlik donanımlarının bulunması zorunlu olacak. Bu standartlara uymayan araçların satışı yasaklanacak.
SIFIRA RAĞBET ARTTI, İKİNCİ EL SATIŞLARINI VURDU
Bu nedenle bayiler ellerindeki araçları satabilmek için kampanyalarını hızlandırdı. Ancak sıfır otoda kampanyaların hızla devam etmesi tüketici tercihini de bu yöne kaydırdı. Sıfıra rağbet artınca ikinci ele de talep azalmaya başladı. İkinci el araç piyasası bu yılın ilk 4 ayında geçen yıla göre yüzde 15 oranında daralma gösterdi.
Peki şu anda sıfır araçlarda kampanyalı satış alım için bir fırsat mı? Kampanyalar ne zamana kadar sürecek? İkinci elde en çok ilgi gören modeller hangileri?