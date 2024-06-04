7 Temmuz öncesi sıfır otoda kampanya rüzgarı ikinci eli vurdu: ‘Uygun fiyatla ulaşmak mümkün olacak’

SIFIRA RAĞBET ARTTI, İKİNCİ EL SATIŞLARINI VURDU

Bu nedenle bayiler ellerindeki araçları satabilmek için kampanyalarını hızlandırdı. Ancak sıfır otoda kampanyaların hızla devam etmesi tüketici tercihini de bu yöne kaydırdı. Sıfıra rağbet artınca ikinci ele de talep azalmaya başladı. İkinci el araç piyasası bu yılın ilk 4 ayında geçen yıla göre yüzde 15 oranında daralma gösterdi.