7 Temmuz sonrası araba fiyatları ne olur? Otomobil fiyatları artar mı? Uzmanı yanıtladı

Türkiye’de ekonominin taşıyıcı kolonlarından biri olarak kabul edilen otomotiv sektörü yeni bir döneme hazırlanıyor. Buna göre Avrupa Birliği’nin yeni güvenlik regülasyonu 7 Temmuz itibarıyla yürürlüğe giriyor. Bu kapsamda geçmişte opsiyonel olan bazı sistemlerin sıfır araçlarda standart olması zorunlu hale geliyor. Bu sebeple elde kalan ve söz konusu standartları taşımayan araçların akıbeti ise merak ediliyor.



