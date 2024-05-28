7 Temmuz sonrası araba fiyatları ne olur? Otomobil fiyatları artar mı? Uzmanı yanıtladı
Otomobillerde ekstra ödemeler yapılarak satın alınan bazı özellikler 7 Temmuz’dan itibaren standart olacak. Peki bu değişiklikler yeni dönemde otomobil fiyatlarını nasıl etkileyecek? Konun uzmanı yanıtladı.
Türkiye’de ekonominin taşıyıcı kolonlarından biri olarak kabul edilen otomotiv sektörü yeni bir döneme hazırlanıyor. Buna göre Avrupa Birliği’nin yeni güvenlik regülasyonu 7 Temmuz itibarıyla yürürlüğe giriyor. Bu kapsamda geçmişte opsiyonel olan bazı sistemlerin sıfır araçlarda standart olması zorunlu hale geliyor. Bu sebeple elde kalan ve söz konusu standartları taşımayan araçların akıbeti ise merak ediliyor.
Hem yeni gelen kuralların neleri kapsadığını hem de bu durumun sıfır ve ikinci el otomobil fiyatlarına muhtemel etkisini ise TRT Muhabiri Sertaç Aksan, Otomotiv Uzmanı Erol Şahin’e sordu.
Aksan’ın aktardığına göre Şahin, bu yönetmeliğin aslında AB mevzuatına uyum çerçevesinde Mayıs 2020’de hazırlandığı bilgisini paylaştı.
Şahin, temel olarak araçların genel güvenliği ve karayolu kullanıcıları ile yolcuların korunmasını esas alan uygulamanın başlangıcının 7 Temmuz 2024 tarihi olarak belirlendiğini söyledi.
Erol Şahin, yeni yönetmelikle birlikte; acil durum frenleme asistanı, sürücü yorgunluk algılama sistemi, alkol kilidi hazırlığı, kaza veri kaydedicisi, ani frende otomatik yanan flaşörler, önden çarpmada yaya koruması için ‘safety glass’ özellikli ön cam gibi bazı zorunlulukların artık zorunlu hale geleceğini belirtti.