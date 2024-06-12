7 Temmuz'da zorunlu hale geliyor: Bu özellikleri taşımayan araçlar satılamayacak

"BAYİLERİN HIZLICA ELLERİNDEN ÇIKARMASI GEREKİYOR"

Daha önce üretilmiş olup ancak bu özelliğe sahip olmayan otomobillerin satışının yasaklanacağını vurgulayan Yıldız, "Bu Ticaret Bakanlığının kontrolünde olacak. Dolayısıyla bu özelliklere sahip olmayan otomobillerin, bayiler tarafından hızlıca ellerinden çıkarılması gerekiyor. Bu nedenle 7 Temmuz öncesi bayilerde bulunan ve bu özellikleri taşımayan otomobillerin satışına yönelik çeşitli kampanyalar bekliyoruz. Maalesef Türkiye'de otomobil bayileri, şu ana kadar bununla ilgili yeteri kadar bir kampanya düzenleyemediler. Devletin koymuş olduğu kredi şartları yeteri kadar cazip olmadığı için insanlar bu avantajdan faydalanamadılar" ifadelerini kullandı.