7 Temmuz'da zorunlu hale geliyor: Bu özellikleri taşımayan araçlar satılamayacak
Avrupa Birliği'nin yeni otomobillerde zorunlu hale getirdiği Genel Güvenlik Yönetmeliği'ne (GSR) ilişkin değerlendirmede bulunan otomotiv uzmanı Danyal Yıldız, uygulamanın Türkiye'de 7 Temmuz'da yürürlüğe gireceğini hatırlatarak önemli uyarılarda bulundu.
BU STANDARTLARI TAŞIMAYAN ARAÇLARIN SATIŞINA İZİN YOK
7 Temmuz'da yürürlüğe girecek Genel Güvenlik Yönetmeliği (GSR) ile otomobil satışlarında yeni döneme girilecek. GSR II regülasyonunda belirtilen donanımlara sahip olmayan araçlar, 7 Temmuz'da itibaren satılamayacak.
Avrupa Birliği'nin yeni otomobillerde zorunlu hale getirdiği 'Genel Güvenlik Yönetmeliği'ne (GSR) ilişkin değerlendirmede bulunan otomotiv uzmanı Danyal Yıldız, uygulamanın Türkiye'de 7 Temmuz'da yürürlüğe gireceğini belirterek uyarılarda bulundu.
Uygulamanın önemine değinen Yıldız, Avrupa Birliği normlarına göre sıfır araçların satışında bir takım değişikliklerin olacağına dikkat çekerek, "Mayıs 2020 yılında söz konusu regülasyon bildirimi yapılmış ve son uygulama tarihi de 7 Temmuz 2024 şeklinde belirlenmişti. 7 Temmuz'dan itibaren sıfır araçların satışında önemli güvenlik özellikleri olmak zorunda. Bu özellikleri taşımayan otomobillerin satışı yasaklanacak. Dolayısıyla sıfır araç satışında, hem teknoloji açısından hem de güvenlik açısından yeni bir döneme girmiş oluyoruz" dedi.
"BAYİLERİN HIZLICA ELLERİNDEN ÇIKARMASI GEREKİYOR"
Daha önce üretilmiş olup ancak bu özelliğe sahip olmayan otomobillerin satışının yasaklanacağını vurgulayan Yıldız, "Bu Ticaret Bakanlığının kontrolünde olacak. Dolayısıyla bu özelliklere sahip olmayan otomobillerin, bayiler tarafından hızlıca ellerinden çıkarılması gerekiyor. Bu nedenle 7 Temmuz öncesi bayilerde bulunan ve bu özellikleri taşımayan otomobillerin satışına yönelik çeşitli kampanyalar bekliyoruz. Maalesef Türkiye'de otomobil bayileri, şu ana kadar bununla ilgili yeteri kadar bir kampanya düzenleyemediler. Devletin koymuş olduğu kredi şartları yeteri kadar cazip olmadığı için insanlar bu avantajdan faydalanamadılar" ifadelerini kullandı.