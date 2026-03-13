7 yıldır yollardaydı, dünya çapında satılan elektrikli otomobilin üretimi durduruluyor
Güney Koreli otomobil devi Kia, Türkiye ve dünya çapında sattığı elektrikli otomobillerinden Niro’nun üretimini durdurma kararı aldı. Aracın artık sadece hibrit versiyonu satılmaya devam edecek.
Elektrikli otomobiller bazı ülkelerde ilgi görse de, bazı pazarlarda ne yazık ki beklentinin artında satış gerçekleşiyor. Üreticiler tam olarak ne yapacakları konusunda karamsar.
Öyle ki Güney Koreli otomobil devi Kia, elektrikli modellerinden Niro için kritik bir karar verdi.
Güney Koreli otomobil üreticisi Kia, 12 Mart 2026 tarihinde yaptığı açıklamayla popüler elektrikli SUV modeli Niro EV'nin üretimini sonlandırma kararı aldığını duyurdu.