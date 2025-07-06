830 bin lirası olana sıfır araç! Togg yeni kampanyayı duyurdu
Türkiye’nin yerli ve milli otomobili Togg, doğuştan elektrikli yapısıyla kampanyalarına devam ediyor. Uzun süredir fiyat politikasını sabit tutan Togg, her ay faizsiz ve faizli kredi kampanyalarında güncellemeler yaparak müşterilerine yeni fırsatlar sunuyor.
Doğuştan elektrikli bir otomobil olarak üretilen Togg’un kampanyaları hız kesmeden devam ediyor.
Uzun süredir fiyat politikasını sabit tutan Togg, her ay faizsiz ve faizli kredi seçeneklerinde güncellemeler yaparak tüketicilere çeşitli avantajlar sunuyor.
KAMPANYA DETAYLARI
Togg T10X V2 için yapılan kampanyalarda 300 bin liraya kadar 12 ay sıfır faiz, aylık ödemesi 25 bin lira oluyor. 500 bin lira kredi 6 ay vadede yüzde 0 faizle aylık ödemesi 83 bin 333 lira oluyor.