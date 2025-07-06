830 bin lirası olana sıfır araç! Togg yeni kampanyayı duyurdu

KAMPANYA DETAYLARI

Togg T10X V2 için yapılan kampanyalarda 300 bin liraya kadar 12 ay sıfır faiz, aylık ödemesi 25 bin lira oluyor. 500 bin lira kredi 6 ay vadede yüzde 0 faizle aylık ödemesi 83 bin 333 lira oluyor.