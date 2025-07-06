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  4. 830 bin lirası olana sıfır araç! Togg yeni kampanyayı duyurdu

830 bin lirası olana sıfır araç! Togg yeni kampanyayı duyurdu

Türkiye’nin yerli ve milli otomobili Togg, doğuştan elektrikli yapısıyla kampanyalarına devam ediyor. Uzun süredir fiyat politikasını sabit tutan Togg, her ay faizsiz ve faizli kredi kampanyalarında güncellemeler yaparak müşterilerine yeni fırsatlar sunuyor.

830 bin lirası olana sıfır araç! Togg yeni kampanyayı duyurdu - Sayfa 1

Doğuştan elektrikli bir otomobil olarak üretilen Togg’un kampanyaları hız kesmeden devam ediyor. 

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830 bin lirası olana sıfır araç! Togg yeni kampanyayı duyurdu - Sayfa 2

Uzun süredir fiyat politikasını sabit tutan Togg, her ay faizsiz ve faizli kredi seçeneklerinde güncellemeler yaparak tüketicilere çeşitli avantajlar sunuyor.

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830 bin lirası olana sıfır araç! Togg yeni kampanyayı duyurdu - Sayfa 3

KAMPANYA DETAYLARI

Togg T10X V2 için yapılan kampanyalarda 300 bin liraya kadar 12 ay sıfır faiz, aylık ödemesi 25 bin lira oluyor. 500 bin lira kredi 6 ay vadede yüzde 0 faizle aylık ödemesi 83 bin 333 lira oluyor.

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830 bin lirası olana sıfır araç! Togg yeni kampanyayı duyurdu - Sayfa 4

1 milyon liraya 48 ay vade, faiz oranı da yüzde 3,25 olunca aylık ödemesi 48 bin 968 lira oluyor.

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