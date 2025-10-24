9 ayda en çok hangi markalar satıldı? İşte sıfır kilometre ‘en ucuz’ hafif ticari araçlar
Türkiye’de bu yılın 9 ayında 184 bin 960 adet hafif ticari araç satışı gerçekleşti. Peki 9 ayda en çok hangi markalar satıldı? Ekim 2025 fiyatlarına göre en ucuz ticari araçlar hangileri? İşte son durum...
Türkiye'de toplam otomotiv satışları 2025 yılının Ocak-Eylül döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 9,15 oranında artarak 927 bin 647 adet oldu. Bu rakamın 184 bin 960 adedini hafif ticari araç satışları oluşturdu.
Bu yıl sadece hafif ticari araç satışları dikkate alındığında yüzde 5,92’lik artış gerçekleşti. Toplam satışlar içinde hafif ticari araçların payı yüzde 19,94 olarak gerçekleşti.
SATILAN HER 5 ARAÇTAN BİRİ HAFİF TİCARİ...
Türkiye’de bu yıl satılan her 5 araçtan 1’i hafif ticari olurken, bu kategoride 9 ayda en çok “Van” gövde tipi tercih edildi. Türkiye Gazetesi'nde yer alan habere göre söz konusu gövde tipi 136 bin 801 adet satışla toplam hafif ticari araç pazarında yüzde 74 gibi yüksek bir paya sahip oldu.
İŞTE EN ÇOK SATAN TİCARİ MARKALAR
Otomotiv Distribütörleri ve Mobilite Derneği tarafından açıklanan verilere göre; yılın ilk 9 aylık döneminde en fazla satış yapan 10 ticari araç markası ve satış adetleri şöyle:
1-Ford: 52 bin 38 adet
2-Fiat: 29 bin 717 adet
3-Opel: 18 bin 189 adet
4-Peugeot: 18 bin 73 adet
5-Volkswagen: 16 bin 450 adet
6-Citroen: 15 bin 616 adet
7-Toyota: 10 bin 513 adet
8-Renault: 7 bin 343 adet
9-Mercedes Benz: 6 bin 761
10-IVECO: 2 bin 792