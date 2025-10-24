9 ayda en çok hangi markalar satıldı? İşte sıfır kilometre ‘en ucuz’ hafif ticari araçlar

SATILAN HER 5 ARAÇTAN BİRİ HAFİF TİCARİ...

Türkiye’de bu yıl satılan her 5 araçtan 1’i hafif ticari olurken, bu kategoride 9 ayda en çok “Van” gövde tipi tercih edildi. Türkiye Gazetesi'nde yer alan habere göre söz konusu gövde tipi 136 bin 801 adet satışla toplam hafif ticari araç pazarında yüzde 74 gibi yüksek bir paya sahip oldu.