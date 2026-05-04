  4. 9 bayisi kapandı, 2500 kişi işsiz kaldı: Otomobil devi iflasın eşiğinde

Otomobil pazarında kıyasıya rekabet yaşanıyor ve bazı köklü şirketler bu rekabetten geri kalabiliyor. Özellikle elektrikli otomobillerin ön planda olduğu pazarda bazı eski köklü üreticiler beklenmedik sonuçlarla karşı karşıya kalabiliyor.

Öyle ki İngiltere otomotiv perakende sektörü, son dönemde eşi benzeri görülmemiş bir çalkantının pençesinde. Geleneksel bayilik modelleri bir bir çökerken, binlerce çalışan işini kaybetme korkusuyla karşı karşıya.

 Sektördeki bu sarsıntı, tüketici taleplerindeki değişim, artan maliyetler ve elektrikli araçlara geçiş gibi faktörlerin birleşimiyle tetikleniyor. 

Express'in haberine göre, dokuz büyük bayilik grubu ve bağımsız işletme, kepenk indirme veya iflasın eşiğine gelme noktasına ulaştı.

Bu krizin en çarpıcı örneklerinden biri, Londra'nın dev otomobil süpermarketi Cargiant'ın nisan ayında perakende operasyonlarını sonlandırması oldu. 

