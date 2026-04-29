9 yıl bekleyiş sona eriyor, Elon Musk’ın yeni canavarı yollara çıkmaya hazır
Tesla’nın sır gibi saklanan otomobili için artık yolun sonuna gelindi. 1 Nisan’da tanıtılması beklenen ancak yine başka bir bahara kalan otomobil, çok yakında lansman yapabilir. İşte Tesla’nın yeni canavarı hakkında şu ana kadar bildiklerimiz…
Elektrikli otomobil devi Tesla, 2025-2026’da birçok yeni modelini piyasaya sürdü. Merakla beklenen kamyonet Tesla Semi’nin yanı sıra, otonom taksi özellikli Tesla Cybercab gibi dikkat çeken modeller artık yollarda. Ancak gözler asıl Tesla Roadster modelinde. Zira Elon Musk’ın en çok hayalini kurduğu otomobil bu.
Yılan hikayesine dönen, yıllardır lansmanı ileri bir tarihe ötelenen Roadster için artık daha fazla beklenmeyecek.
Tesla CEO'su Elon Musk, yıllardır yılan hikayesine dönen yeni nesil Roadster modelinin bu ayın sonuna kadar nihayet görücüye çıkacağını iddia ediyor. Yani artık sadece günler kaldı. Eğer bu söz gerçekten tutulursa, 2017 yılının Kasım ayında ilk prototipin gösterilmesinin üzerinden tam 9 yıl geçmiş olacak.
Doğrusu bu yollardan daha önce de geçtik. Hem de defalarca. Hatırlatacak olursak Musk, 2017'de prototipi sahnede gösterdiğinde, üretimin 2020'de başlayacağını vadetmişti. O zamanlar açıklanan teknik özellikler kulağa gerçek olamayacak kadar hoş geliyordu: 0-100 km/s hızlanma 1.9 saniye (bu rakamı birazdan güncelleyeceğiz), 200 kWh batarya ile 1000 kilometreye yakın menzil ve 400 km/s'nin üzerinde son hız.