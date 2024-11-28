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90 yıllık otomobil devi iflasa sürükleniyor! Son 14 ayı kaldı, araçları zararına satılıyor

Bir dönem resmen sona eriyor. İşleri son yıllarda yolunda gitmeyen Japon merkezli otomobil devi Nissan için tarih verildi. Dev firma için artık geri sayım başladı, iflasa sürükleniyor.

90 yıllık otomobil devi iflasa sürükleniyor! Son 14 ayı kaldı, araçları zararına satılıyor - Sayfa 1

Otomobil sektörünün en eski ve köklü isimlerinden Nissan’da işler yolunda gitmiyor. Japon merkezli otomobil devi küresel çapta büyük sıkıntılar yaşarken, işten çıkarma ve üretim azaltma gibi pek çok karar aldı.

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90 yıllık otomobil devi iflasa sürükleniyor! Son 14 ayı kaldı, araçları zararına satılıyor - Sayfa 2

Hem elektrikli hem benzinli araç üretimi yapan Japon firma, 1933’ten bu yana çok önemli işlere imza attı ve belirli segmentlerde çeşitli ödüller kazandı.

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90 yıllık otomobil devi iflasa sürükleniyor! Son 14 ayı kaldı, araçları zararına satılıyor - Sayfa 3

Ancak tüm bunlar, firmayı istediği hedeflere götüremedi. Aksine günden güne düşen satışları ve küresel çapta yaşanan sıkıntılar, neredeyse bir asırlık şirketin sonunu getirmek üzere.

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90 yıllık otomobil devi iflasa sürükleniyor! Son 14 ayı kaldı, araçları zararına satılıyor - Sayfa 4

Yeni bir rapor, otomobil üreticisinin günlerinin sayılı olduğunu öne sürüyor. Financial Times ile yapılan bir röportajda, ismi açıklanmayan iki Nissan yöneticisi şirketin “hayatta kalmak için 12 ila 14 ayı olduğunu” söyledi. “Bu zor olacak. Sonunda Japonya ve ABD'nin nakit yaratmasına ihtiyacımız var” denildi.

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