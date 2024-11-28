90 yıllık otomobil devi iflasa sürükleniyor! Son 14 ayı kaldı, araçları zararına satılıyor

Yeni bir rapor, otomobil üreticisinin günlerinin sayılı olduğunu öne sürüyor. Financial Times ile yapılan bir röportajda, ismi açıklanmayan iki Nissan yöneticisi şirketin “hayatta kalmak için 12 ila 14 ayı olduğunu” söyledi. “Bu zor olacak. Sonunda Japonya ve ABD'nin nakit yaratmasına ihtiyacımız var” denildi.