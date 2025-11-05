ABD’li otomobil devi Türkiye’ye geri dönüyor! Tarih ve distribütörü belli oldu

Yapılan yapılandırmaya göre, General Motors, Türkiye pazarına tüm marka ve modelleriyle ilk kez resmi bir distribütör aracılığıyla giriş yapacak. Satış ve satış sonrası hizmetler Tur Oto tarafından, Avrupa operasyonlarıyla entegre şekilde yürütülecek.