ABD’li otomobil devi Türkiye’ye geri dönüyor! Tarih ve distribütörü belli oldu
ABD merkezli otomobil devinin Türkiye’ye dönüş tarihi belli oldu. 2026 yılından itibaren birçok modeliyle rekabete ortak olacak!
Otomobil pazarının epey hareketli olduğu Türkiye pazarı, 2026’dan itibaren yeni bir markaya da ev sahipliği yapacak.
Çinli şirketlerin yanı sıra yerli üretim Togg’un ilgi gördüğü Türkiye pazarında, yakında ABD’li otomobil devi de boy gösterecek.
Yapılan yapılandırmaya göre, General Motors, Türkiye pazarına tüm marka ve modelleriyle ilk kez resmi bir distribütör aracılığıyla giriş yapacak. Satış ve satış sonrası hizmetler Tur Oto tarafından, Avrupa operasyonlarıyla entegre şekilde yürütülecek.