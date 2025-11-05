  1. Ekonomim
  4. ABD’li otomobil devi Türkiye’ye geri dönüyor! Tarih ve distribütörü belli oldu

ABD merkezli otomobil devinin Türkiye’ye dönüş tarihi belli oldu. 2026 yılından itibaren birçok modeliyle rekabete ortak olacak!

Otomobil pazarının epey hareketli olduğu Türkiye pazarı, 2026’dan itibaren yeni bir markaya da ev sahipliği yapacak. 

Çinli şirketlerin yanı sıra yerli üretim Togg’un ilgi gördüğü Türkiye pazarında, yakında ABD’li otomobil devi de boy gösterecek.

Yapılan yapılandırmaya göre, General Motors, Türkiye pazarına tüm marka ve modelleriyle ilk kez resmi bir distribütör aracılığıyla giriş yapacak. Satış ve satış sonrası hizmetler Tur Oto tarafından, Avrupa operasyonlarıyla entegre şekilde yürütülecek.

Öte yandan GM'nin Türkiye'de piyasaya sunmayı planladığı araçlar arasında elektrikli Cadillac Lyriq'in yanı sıra Corvette ve Cadillac Escalade gibi modeller öne çıkıyor.

