Adeta kaya gibiler! En uzun ömürlü ve dayanıklı otomobiller seçildi: 400 bin kilometreyi geçiyorlar
ABD merkezli otomobil analiz şirketi iSeeCars tarafından titizlikle yapılan araştırma sonucunda sürücünü yolda bırakmayan, kaya gibi sağlam ve uzun ömürlü olan 10 otomobil seçildi.
400 milyonu aşkın araç verisinin incelendiği çalışmada, sedan araçların kilometre dayanıklılıkları karşılaştırıldı. Yapılan analizler sonucunda, 400 bin kilometreye ulaşma ihtimali yüksek olan modeller belirlendi ve liste haline getirildi.
Araştırmada yalnızca kilometre değil araçların kaza geçmişi, dayanıklılık testleri, fren sistemleri ve kullanıcı memnuniyet raporları gibi birçok faktör dikkate alındı.
Ortalama bir otomobilin 400 bin kilometreye ulaşma ihtimali yüzde 8,6 olarak hesaplanırken, bu oranı aşan araçlar dikkat çekti.