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  4. Adeta kaya gibiler! En uzun ömürlü ve dayanıklı otomobiller seçildi: 400 bin kilometreyi geçiyorlar

Adeta kaya gibiler! En uzun ömürlü ve dayanıklı otomobiller seçildi: 400 bin kilometreyi geçiyorlar

ABD merkezli otomobil analiz şirketi iSeeCars tarafından titizlikle yapılan araştırma sonucunda sürücünü yolda bırakmayan, kaya gibi sağlam ve uzun ömürlü olan 10 otomobil seçildi.

Adeta kaya gibiler! En uzun ömürlü ve dayanıklı otomobiller seçildi: 400 bin kilometreyi geçiyorlar - Sayfa 1

400 milyonu aşkın araç verisinin incelendiği çalışmada, sedan araçların kilometre dayanıklılıkları karşılaştırıldı. Yapılan analizler sonucunda, 400 bin kilometreye ulaşma ihtimali yüksek olan modeller belirlendi ve liste haline getirildi.

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Adeta kaya gibiler! En uzun ömürlü ve dayanıklı otomobiller seçildi: 400 bin kilometreyi geçiyorlar - Sayfa 2

Araştırmada yalnızca kilometre değil araçların kaza geçmişi, dayanıklılık testleri, fren sistemleri ve kullanıcı memnuniyet raporları gibi birçok faktör dikkate alındı. 

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Adeta kaya gibiler! En uzun ömürlü ve dayanıklı otomobiller seçildi: 400 bin kilometreyi geçiyorlar - Sayfa 3

Ortalama bir otomobilin 400 bin kilometreye ulaşma ihtimali yüzde 8,6 olarak hesaplanırken, bu oranı aşan araçlar dikkat çekti. 

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Adeta kaya gibiler! En uzun ömürlü ve dayanıklı otomobiller seçildi: 400 bin kilometreyi geçiyorlar - Sayfa 4

Listenin dikkat çeken yanı ise Alman otomobil devlerinin yer alamaması oldu. İlk sıralar, güvenilirliğiyle tanınan Japon markalarının oldu.

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